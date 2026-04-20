Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед финалом Юношеской лиги УЕФА. История турнира в цифрах
Молодежные турниры
20 апреля 2026, 11:02
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится финальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся Реал и Брюгге.

По этому поводу вспомним, как закончились все предыдущие розыгрыши турнира.

Финалы Юношеской лиги УЕФА

  • 2025/26, Реал – Брюгге
  • 2024/25, Барселона – Трабзонспор – 4:1
  • 2023/24, Олимпиакос – Милан – 3:0
  • 2022/23, АЗ – Хайдук – 5:0
  • 2021/22, Бенфика – РБ Зальцбург – 6:0
  • 2019/20, Реал – Бенфика – 3:2
  • 2018/19, Порту – Челси – 3:1
  • 2017/18, Барселона – Челси – 3:0
  • 2016/17, РБ Зальцбург – Бенфика – 2:1
  • 2015/16, Челси – ПСЖ – 2:1
  • 2014/15, Челси – Шахтер – 3:2
  • 2013/14, Барселона – Бенфика – 3:0

Победители Юношеской лиги УЕФА

  • 3 – Барселона
  • 2 – Челси
  • 1 – РБ Зальцбург, Порту, Реал, Бенфика, АЗ, Олимпиакос

Лучшие бомбардиры каждого сезона Юношеской лиги УЕФА

  • 2025/26 – Родриго Марина (Бетис) – 10
  • 2024/25 – Филлип Верхоуниг (РБ Зальцбург), Махамаду Сангаре (ПСЖ), Матвей Пономаренко (Динамо Киев) – 8
  • 2023/24 – Амин Чякха (Копенгаген), Родриго Мора (Порту) – 7
  • 2022/23 – Билал Мажар (Панатинаикос), Мекс Меэрдинк (АЗ) – 9
  • 2021/22 – Мадс Гансен (Митьюлланд), Арал Шимшир (Митьюлланд), Роко Шимич (РБ Зальцбург) – 7
  • 2019/20 – Роберто Пикколи (Аталанта), Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 8
  • 2018/19 – Чарли Браун (Челси) – 12
  • 2017/18 – Иван Игнатьев (Краснодар) – 10
  • 2016/17 – Жорди Мбула (Барселона), Кай Сирхейс (Аякс) – 8
  • 2015/16 – Роберто Нуньес (Атлетико) – 9
  • 2014/15 – Доминик Соланке (Челси) – 12
  • 2013/14 – Мунир (Барселона) – 11

Достижения украинских клубов в каждом сезоне Юношеской лиги УЕФА

  • 2025/26 – Динамо (1/16 финала)
  • 2024/25 – Динамо (1/16 финала), Шахтер (1/16 финала)
  • 2023/24 – Шахтер (групповой этап), Рух (второй раунд пути национальных чемпионов)
  • 2022/23 – Рух (1/8 финала), Шахтер (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала)
  • 2021/22 – Динамо (1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
  • 2019/20 – Динамо (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
  • 2018/19 – Динамо (1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
  • 2017/18 – Шахтер (групповой этап), Динамо (первый раунд пути национальных чемпионов)
  • 2016/17 – Динамо (1/8 финала)
  • 2015/16 – Динамо (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
  • 2014/15 – Шахтер (финал)
  • 2013/14 – Шахтер (1/8 финала)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем