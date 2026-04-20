Перед финалом Юношеской лиги УЕФА. История турнира в цифрах

Сегодня состоится финальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся Реал и Брюгге.

По этому поводу вспомним, как закончились все предыдущие розыгрыши турнира.

Финалы Юношеской лиги УЕФА

2025/26, Реал – Брюгге

2024/25, Барселона – Трабзонспор – 4:1

2023/24, Олимпиакос – Милан – 3:0

2022/23, АЗ – Хайдук – 5:0

2021/22, Бенфика – РБ Зальцбург – 6:0

2019/20, Реал – Бенфика – 3:2

2018/19, Порту – Челси – 3:1

2017/18, Барселона – Челси – 3:0

2016/17, РБ Зальцбург – Бенфика – 2:1

2015/16, Челси – ПСЖ – 2:1

2014/15, Челси – Шахтер – 3:2

2013/14, Барселона – Бенфика – 3:0

Победители Юношеской лиги УЕФА

3 – Барселона

2 – Челси

1 – РБ Зальцбург, Порту, Реал, Бенфика, АЗ, Олимпиакос

Лучшие бомбардиры каждого сезона Юношеской лиги УЕФА

2025/26 – Родриго Марина (Бетис) – 10

2024/25 – Филлип Верхоуниг (РБ Зальцбург), Махамаду Сангаре (ПСЖ), Матвей Пономаренко (Динамо Киев) – 8

2023/24 – Амин Чякха (Копенгаген), Родриго Мора (Порту) – 7

2022/23 – Билал Мажар (Панатинаикос), Мекс Меэрдинк (АЗ) – 9

2021/22 – Мадс Гансен (Митьюлланд), Арал Шимшир (Митьюлланд), Роко Шимич (РБ Зальцбург) – 7

2019/20 – Роберто Пикколи (Аталанта), Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 8

2018/19 – Чарли Браун (Челси) – 12

2017/18 – Иван Игнатьев (Краснодар) – 10

2016/17 – Жорди Мбула (Барселона), Кай Сирхейс (Аякс) – 8

2015/16 – Роберто Нуньес (Атлетико) – 9

2014/15 – Доминик Соланке (Челси) – 12

2013/14 – Мунир (Барселона) – 11

Достижения украинских клубов в каждом сезоне Юношеской лиги УЕФА