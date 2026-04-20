Молодежные турниры20 апреля 2026, 11:02 |
Перед финалом Юношеской лиги УЕФА. История турнира в цифрах
Вспомним, чем закончились предварительные розыгрыши турнира
Сегодня состоится финальный матч Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся Реал и Брюгге.
По этому поводу вспомним, как закончились все предыдущие розыгрыши турнира.
Финалы Юношеской лиги УЕФА
- 2025/26, Реал – Брюгге
- 2024/25, Барселона – Трабзонспор – 4:1
- 2023/24, Олимпиакос – Милан – 3:0
- 2022/23, АЗ – Хайдук – 5:0
- 2021/22, Бенфика – РБ Зальцбург – 6:0
- 2019/20, Реал – Бенфика – 3:2
- 2018/19, Порту – Челси – 3:1
- 2017/18, Барселона – Челси – 3:0
- 2016/17, РБ Зальцбург – Бенфика – 2:1
- 2015/16, Челси – ПСЖ – 2:1
- 2014/15, Челси – Шахтер – 3:2
- 2013/14, Барселона – Бенфика – 3:0
Победители Юношеской лиги УЕФА
- 3 – Барселона
- 2 – Челси
- 1 – РБ Зальцбург, Порту, Реал, Бенфика, АЗ, Олимпиакос
Лучшие бомбардиры каждого сезона Юношеской лиги УЕФА
- 2025/26 – Родриго Марина (Бетис) – 10
- 2024/25 – Филлип Верхоуниг (РБ Зальцбург), Махамаду Сангаре (ПСЖ), Матвей Пономаренко (Динамо Киев) – 8
- 2023/24 – Амин Чякха (Копенгаген), Родриго Мора (Порту) – 7
- 2022/23 – Билал Мажар (Панатинаикос), Мекс Меэрдинк (АЗ) – 9
- 2021/22 – Мадс Гансен (Митьюлланд), Арал Шимшир (Митьюлланд), Роко Шимич (РБ Зальцбург) – 7
- 2019/20 – Роберто Пикколи (Аталанта), Гонсалу Рамуш (Бенфика) – 8
- 2018/19 – Чарли Браун (Челси) – 12
- 2017/18 – Иван Игнатьев (Краснодар) – 10
- 2016/17 – Жорди Мбула (Барселона), Кай Сирхейс (Аякс) – 8
- 2015/16 – Роберто Нуньес (Атлетико) – 9
- 2014/15 – Доминик Соланке (Челси) – 12
- 2013/14 – Мунир (Барселона) – 11
Достижения украинских клубов в каждом сезоне Юношеской лиги УЕФА
- 2025/26 – Динамо (1/16 финала)
- 2024/25 – Динамо (1/16 финала), Шахтер (1/16 финала)
- 2023/24 – Шахтер (групповой этап), Рух (второй раунд пути национальных чемпионов)
- 2022/23 – Рух (1/8 финала), Шахтер (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала)
- 2021/22 – Динамо (1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
- 2019/20 – Динамо (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
- 2018/19 – Динамо (1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
- 2017/18 – Шахтер (групповой этап), Динамо (первый раунд пути национальных чемпионов)
- 2016/17 – Динамо (1/8 финала)
- 2015/16 – Динамо (стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала), Шахтер (групповой этап)
- 2014/15 – Шахтер (финал)
- 2013/14 – Шахтер (1/8 финала)
