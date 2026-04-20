Стало известно, кто рассудит Динамо и Буковину в полуфинале Кубка Украины

Во вторник, 21 апреля, киевское «Динамо» сыграет в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича полуфинальный матч Кубка Украины 2025/26 против черновицкой «Буковины».

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил на этот матч бригаду арбитров во главе с Александром Афанасьевым (Харьков).

В текущем сезоне у рефери уже есть 12 матчей в Премьер-лиге, в которых он показал лишь 24 предупреждения (два за игру) и назначил один пенальти. Среди них и два поединка с участием «бело-синих» – в третьем туре на выезде против «Эпицентра» (1:4) и в 20-м туре дома с «Оболонью» (2:1).

Официальные лица матча «Буковина» – «Динамо»

Главный арбитр – Афанасьев А.А. (Харьков)

Ассистенты – Рыбченко И.А. (Запорожье), Романов Д.М. (Днепр)

4-й арбитр – Когут А.А. (Тернополь)

Резервный ассистент арбитра – Петраков Е.А. (Черкассы)

Наблюдатель арбитража – Зубарев А.Г. (Славянск)

Арбитр ВАА – Блавацкий Р.А. (Львов)

Ассистент ВАА – Шандор А.А. (Львов)

Наблюдатель ВАА – Геренда Е.Б. (Калуш)

Напомним, стартовый свисток на стадионе имени Романа Шухевича прозвучит в 18:00.