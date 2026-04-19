  4. ВИДЕО. Как рок-звезда. Доннарумма прыгнул в толпу фанатов
19 апреля 2026, 22:53
ВИДЕО. Как рок-звезда. Доннарумма прыгнул в толпу фанатов

Джанлуиджи Доннарумма испытал невероятное облегчение

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма бурно праздновал победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (2:1), бросившись в толпу болельщиков.

Голкипер допустил ужасную ошибку при розыгрыше мяча от своих ворот, выбив его на Кая Хаверца, а отскок получился в пустые ворота. Это случилось сразу после дебютного гола в матче в исполнении Райана Шерки.

После финального свистка Доннарумма нырнул головой в толпу болельщиков «Манчестер Сити» за своими воротами. Его облегчение было очевидным, ведь он опасался, что эта дорогостоящая ошибка станет решающим поворотным моментом в борьбе за титул Премьер-лиги.

Уже в среду «Манчестер Сити» может возглавить таблицу, хотя недавно команда проигрывала 9 очков «Арсеналу».

Видео. Прыжок Доннаруммы в толпу болельщиков

Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Победил украинский теннис! Костюк одолела Подрез и завоевала трофей в Руане
Сборная Украины может потерять футболистов. Шевченко рассказал о проблеме
Бавария – чемпион! Рекордмайстер обыграл Штутгарт и гарантировал себе титул
Источник: Футбольная ассоциация Англии назвала срок дисквалификации Мудрика
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
В Великобритании не согласились с заявлением Александра Усика
Стало известно, сколько заработала Свитолина за полуфинал в Штутгарте
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Не хочу видеть эту команду в футболе»
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бывший тренер Уайлдера смело назвал победителя боя Усик – Верховен
