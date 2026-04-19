ВИДЕО. Как рок-звезда. Доннарумма прыгнул в толпу фанатов

Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма бурно праздновал победу «Манчестер Сити» над «Арсеналом» (2:1), бросившись в толпу болельщиков.

Голкипер допустил ужасную ошибку при розыгрыше мяча от своих ворот, выбив его на Кая Хаверца, а отскок получился в пустые ворота. Это случилось сразу после дебютного гола в матче в исполнении Райана Шерки.

После финального свистка Доннарумма нырнул головой в толпу болельщиков «Манчестер Сити» за своими воротами. Его облегчение было очевидным, ведь он опасался, что эта дорогостоящая ошибка станет решающим поворотным моментом в борьбе за титул Премьер-лиги.

Уже в среду «Манчестер Сити» может возглавить таблицу, хотя недавно команда проигрывала 9 очков «Арсеналу».

