Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
Кубок Нидерландов
АЗ Алкмаар
19.04.2026 19:00 – FT 5 : 1
НЕК Неймеген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
19 апреля 2026, 21:11 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
698
2

АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах

Команда победила в Кубке Нидерландов

19 апреля 2026, 21:11 | Обновлено 19 апреля 2026, 21:16
698
2 Comments
АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах
АЗ Алкмаар

В Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов 2025/26.

За трофей боролись АЗ Алкмаар и НЕК Неймеген. Победу в матче со счетом 5:1 одержала команда из Алкмаара. Голы за АЗ сегодня забили Мес Де Вит, Свен Мейнас, Пер Копмейнерс, Крис Смит и Трой Перротт.

АЗ после неудачного финала в прошлом сезоне выиграл свой пятый трофей Кубка Нидерландов. Рекордсменом по победам в этом турнире является «Аякс» – 20 титулов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Нидерландов. Финал.

АЗ – НЕК Неймеген – 4:1

Голы: Де Вит, 32, Мейнас, 67, Копмейнерс, 73, Смит, 90+1, Перротт, 90+5 – Огава, 78.

АЗ Алкмаар НЕК Неймеген Кубок Нидерландов по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Така перемога (5-1) над третім місцем чемпіонату Голандії робить успіх Шахтаря ще більш значущим
Ответить
+1
Полудурок Паша с аватаркой АЗ, ты рад!?😂😂
Ответить
+1
Популярные новости
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем