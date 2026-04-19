АЗ после поражения от Шахтера завоевал престижный трофей в Нидерландах

В Роттердаме состоялся финальный матч Кубка Нидерландов 2025/26.

За трофей боролись АЗ Алкмаар и НЕК Неймеген. Победу в матче со счетом 5:1 одержала команда из Алкмаара. Голы за АЗ сегодня забили Мес Де Вит, Свен Мейнас, Пер Копмейнерс, Крис Смит и Трой Перротт.

АЗ после неудачного финала в прошлом сезоне выиграл свой пятый трофей Кубка Нидерландов. Рекордсменом по победам в этом турнире является «Аякс» – 20 титулов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Нидерландов. Финал.

АЗ – НЕК Неймеген – 4:1

Голы: Де Вит, 32, Мейнас, 67, Копмейнерс, 73, Смит, 90+1, Перротт, 90+5 – Огава, 78.