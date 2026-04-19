  4. Состояние Камавинги в Мюнхене шокировало игроков Реала
19 апреля 2026, 18:42
Удаление в Мюнхене сломило французского футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Мадридский «Реал» на поле соперника яростно сражался за камбэк в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», но все же в концовке уступил и остался за бортом еврокубкового турнира. Шансы на успех испанцев упали после удаления Эдуардо Камавинги во втором тайме поединка.

Убитые горем футболисты «Реала» после финального свистка возвращались в раздевалку и замирали – там они видели совершенно опустошенного Эдуардо Камавингу, который в одиночестве, безутешно плакал. Он был похож на футболиста, осознающего, что совершил ошибку, которая определила исход противостояния.

23-летний француз забил два гола в 37 матчах сезона за «Реал» и сейчас выглядит не так здорово, как раньше. Контракт хавбека рассчитан до лета 2029 года.

Руслан Полищук Источник: Marca
