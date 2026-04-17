Камавинга выступил с заявлением после удаления в матче с Баварией

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга выступил с заявлением после удаления в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 против мюнхенской «Баварии» (3:4, 4:6 по сумме двух встреч):

«Я беру на себя ответственность за свой негативный вклад в игру. Хочу извиниться перед своей командой и всеми болельщиками «Реала». Спасибо за вашу поддержку. Hala Madrid, всегда».

Камавинга в матче с «Баварией» сначала получил желтую карточку, а затем был удален за затягивание времени, оставив «Реал» в меньшинстве.