Четкое заявление. В Кривбассе отреагировали на слухи о банкротстве

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко отреагировал на слухи о возможном банкротстве клуба, выступив с четким заявлением.

– В течение нескольких недель появлялась информация о том, что якобы есть какие-то задолженности в клубе. Как эта информация соответствует реальности? Есть ли с этим какие-то проблемы сейчас в «Кривбассе»?

– Во-первых, слухи комментировать не хочется и нет смысла. Я хочу сказать, что футбольный клуб «Кривбасс» за 2025 год заплатил налогов на 90 млн гривен. «Кривбасс» – это не только футболисты, но и 640 работников футбольного клуба.

Мы работаем в рамках законодательства Украины. Футбольный клуб «Кривбасс» будет существовать, потому что у него есть невероятные болельщики. Любые спекуляции и не соответствующая действительности информация, сделанная для того, чтобы как-то навредить «Кривбассу» – они все равно потом не оказывают никакого влияния на жизнедеятельность «Кривбасса».

Клуб существует и будет существовать, перед работниками задолженности нет. Мы работаем, будем развиваться, мы будем развивать нашу инфраструктуру. У нас задача на этот год – построить в городе три новых синтетических поля, произвести ремонт двух синтетических полей. И сейчас мы работаем над тем, чтобы все-таки сделать подогрев на нашем стадионе, чтобы мы беспрепятственно работали в наших условиях.

Поэтому я еще раз подчеркиваю, что футбольный клуб «Кривбасс» существует, никаких слухов о банкротстве или еще что-то мы не комментируем, потому что они не имеют ничего общего с реальностью. Это, возможно, какие-то выдумки, взятые из какого-то космоса или откуда-то, но мы делаем свою работу, пытаемся ее выполнять честно, платим налоги, платим всю зарплату официально, выполняем свою задачу, – сказал Баенко.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» занимает шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.