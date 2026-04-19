Вингер Баварии выбыл до конца сезона. Может пропустить чемпионат мира

Стали известны сроки, на которые выбыл немецкий вингер «Баварии» Серж Гнабри из-за разрыва приводящей мышцы.

По информации Sky Germany, 29-летний футболист пропустит остаток клубного сезона. Также он может пропустить чемпионат мира: так считают в сборной Германии, ибо он выбыл на период около трех месяцев.

В текущем сезоне на счету Сержа Гнабри 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячам и 11 голевыми передачами.

