Вингер Баварии выбыл до конца сезона. Может пропустить чемпионат мира
У Сержа Гнабри диагностирован разрыв приводящей мышцы
Стали известны сроки, на которые выбыл немецкий вингер «Баварии» Серж Гнабри из-за разрыва приводящей мышцы.
По информации Sky Germany, 29-летний футболист пропустит остаток клубного сезона. Также он может пропустить чемпионат мира: так считают в сборной Германии, ибо он выбыл на период около трех месяцев.
В текущем сезоне на счету Сержа Гнабри 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячам и 11 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Лунин может принять неожиданное решение после фиаско с «Баварией».
