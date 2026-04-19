Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вингер Баварии выбыл до конца сезона. Может пропустить чемпионат мира
19 апреля 2026, 14:00 |
У Сержа Гнабри диагностирован разрыв приводящей мышцы

Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

Стали известны сроки, на которые выбыл немецкий вингер «Баварии» Серж Гнабри из-за разрыва приводящей мышцы.

По информации Sky Germany, 29-летний футболист пропустит остаток клубного сезона. Также он может пропустить чемпионат мира: так считают в сборной Германии, ибо он выбыл на период около трех месяцев.

В текущем сезоне на счету Сержа Гнабри 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячам и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Лунин может принять неожиданное решение после фиаско с «Баварией».

Даниил Кирияка Источник: Sky Germany
