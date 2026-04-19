  4. ВИДЕО. Украинец зажег в США. Оформил дубль, отдал ассист и стал MVP
19 апреля 2026, 12:58 | Обновлено 19 апреля 2026, 12:59
ВИДЕО. Украинец зажег в США. Оформил дубль, отдал ассист и стал MVP

Денис Костышин помог «Бойсе» разгромить «Вестчестер»

АК Бойсе

В ночь с 18 на 19 апреля в рамках седьмого тура Лиги USL League One, третьего по силе дивизиона США, АК «Бойсе» разгромил «Вестчестер» со счетом 4:0.

Героем встречи стал украинский полузащитник Денис Костышин, который вышел в основном составе «Бойсе».

Украинец на 16-й минуте красиво ассистировал партнеру пяткой во время первого гола. В середине тайма Костышин отличился сам, ворвавшись в штрафную с правого фланга и с острого угла поразив дальнюю штангу.

Во втором тайме Денис оформил дубль, пробив с линии штрафной в девятку ворот соперника.

После игры украинец был признан лучшим игроком матча.

Победа позволила АК «Бойсе» набрать 8 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы.

Шевченко вспомнил последний разговор с Луческу: «Уже тогда были проблемы»
Мудрик получает невероятную зарплату в Челси. Названы точные цифры
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Решение принято. Вратарь сборной Украины больше не нужен клубу
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
