ВИДЕО. Украинец зажег в США. Оформил дубль, отдал ассист и стал MVP
Денис Костышин помог «Бойсе» разгромить «Вестчестер»
В ночь с 18 на 19 апреля в рамках седьмого тура Лиги USL League One, третьего по силе дивизиона США, АК «Бойсе» разгромил «Вестчестер» со счетом 4:0.
Героем встречи стал украинский полузащитник Денис Костышин, который вышел в основном составе «Бойсе».
Украинец на 16-й минуте красиво ассистировал партнеру пяткой во время первого гола. В середине тайма Костышин отличился сам, ворвавшись в штрафную с правого фланга и с острого угла поразив дальнюю штангу.
Во втором тайме Денис оформил дубль, пробив с линии штрафной в девятку ворот соперника.
После игры украинец был признан лучшим игроком матча.
Победа позволила АК «Бойсе» набрать 8 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы.
With two goals, one assist, and now leading the USL in goals scored, Denys is our Man of the Match 👏👏 pic.twitter.com/YnMWh682eC— Athletic Club Boise (@ac_boise) April 19, 2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда заявил, что общался с Мирчей за несколько месяцев до смерти культового тренера
Футболист зарабатывает 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю