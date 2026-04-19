19 апреля в финале теннисного турнира в Руане, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Вероника Подрез (WTA 209).

Начало встречи запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Попадание в финал Марты можно было спрогнозировать, ведь спортсменка в Руане первая сеяная, а теперь она в шаге от титула. У Костюк были непростые матчи, хотя в целом она выглядела хорошо. Марта начала с победы над француженкой Диан Парри – 6:1, 6:4, потом разобралась с американкой Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1.

Нервным получился матч против еще одной американки Энн Ли, где тоже удалось выиграть в трех сетах – 6:0, 6:7, 6:3. В полуфинале Марта легко разобралась с ветераном Татьяной Марией – 6:3, 6:0. Для Костюк этот финал будет вторым в сезоне, но в Брисбене она проиграла лидеру мирового рейтинга, а тут является фаворитом.

Вероника Подрез

Сказка молодой Подрез продолжается, она уже добралась до финала турнира WTA, где сыграет против землячки. По ходу турнира теннисистка явно обрела уверенность, теперь матчи против середняков первой сотни стали для нее обычным делом.

Выступления в Руане спортсменка начала еще с квалификации, где прошла японку Кобори – 6:0, 6:3 и чешку Салкову – 6:0, 6:4. Легко удалось справиться в первом круге с экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс – 6:2, 6:1. Самым сложным на турнире был матч против итальянки Коччаретто – 7:6, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале удалось обыграть британку Кэти Бултер – 6:4, 6:1. Тяжелое испытание должно было быть в полуфинале, однако румынка Кырстя снялась с турнира. Если брать рейтинг в режиме лайв, Подрез поднялась на 57 позиций, благодаря своему отличному выступлению, можно взлететь еще выше, если выиграть финал.

Прогноз

Спортсменки в туре никогда между собой не играли, а в первом же матче будет на кону титул. Конечно, будет интересно и приятно наблюдать за таким украинским дерби в финале.

По мнению букмекеров Костюк большой фаворит, хотя Подрез точно уже привыкла к статусу андердога. Хочется увидеть хороший теннис, думаю, Марта будет диктовать свои условия, поэтому поставлю на ее победу с форой -5,5 геймов за 1,66.

