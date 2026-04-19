Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Вероника Подрез. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
WTA
19 апреля 2026, 12:45 |
Коллаж Sport.ua

19 апреля в финале теннисного турнира в Руане, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Вероника Подрез (WTA 209).

Начало встречи запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Марта Костюк

Попадание в финал Марты можно было спрогнозировать, ведь спортсменка в Руане первая сеяная, а теперь она в шаге от титула. У Костюк были непростые матчи, хотя в целом она выглядела хорошо. Марта начала с победы над француженкой Диан Парри – 6:1, 6:4, потом разобралась с американкой Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1.

Нервным получился матч против еще одной американки Энн Ли, где тоже удалось выиграть в трех сетах – 6:0, 6:7, 6:3. В полуфинале Марта легко разобралась с ветераном Татьяной Марией – 6:3, 6:0. Для Костюк этот финал будет вторым в сезоне, но в Брисбене она проиграла лидеру мирового рейтинга, а тут является фаворитом.

Вероника Подрез

Сказка молодой Подрез продолжается, она уже добралась до финала турнира WTA, где сыграет против землячки. По ходу турнира теннисистка явно обрела уверенность, теперь матчи против середняков первой сотни стали для нее обычным делом.

Выступления в Руане спортсменка начала еще с квалификации, где прошла японку Кобори – 6:0, 6:3 и чешку Салкову – 6:0, 6:4. Легко удалось справиться в первом круге с экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс – 6:2, 6:1. Самым сложным на турнире был матч против итальянки Коччаретто – 7:6, 4:6, 6:4.

В четвертьфинале удалось обыграть британку Кэти Бултер – 6:4, 6:1. Тяжелое испытание должно было быть в полуфинале, однако румынка Кырстя снялась с турнира. Если брать рейтинг в режиме лайв, Подрез поднялась на 57 позиций, благодаря своему отличному выступлению, можно взлететь еще выше, если выиграть финал.

Прогноз

Спортсменки в туре никогда между собой не играли, а в первом же матче будет на кону титул. Конечно, будет интересно и приятно наблюдать за таким украинским дерби в финале.

По мнению букмекеров Костюк большой фаворит, хотя Подрез точно уже привыкла к статусу андердога. Хочется увидеть хороший теннис, думаю, Марта будет диктовать свои условия, поэтому поставлю на ее победу с форой -5,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua: Фора Костюк (-5.5) за 1.66.

Фора Костюк (-5.5) 1.66
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Марта Костюк Вероника Подрез WTA Руан прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ганьба тобі Подрєз. Жодної згадки про війну в Україні і геноцид за чотири роки. 
Вперед Марта.
Ответить
-2
Вболіватиму за Марту,щиру українку, а у Вероніки все ще попереду. Хотілося б знати,крім французької і англійської вона розмовляє українською
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Марта, вибач, але ти вже занадто стара. Так що Вероніка до перемоги ! 🌹💐🌻
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем