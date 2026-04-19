Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Буковина провернет первый трансфер после выхода в УПЛ
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 11:46
Источник: Буковина провернет первый трансфер после выхода в УПЛ

Максим Задерака пользуется спросом на трансферном рынке

ФК Кривбасс. Максим Задерака

Черновицкая Буковина, официально квалифицировавшаяся в Украинскую Премьер-лигу за 6 туров до завершения Первой лиги, подпишет опытного футболиста.

По информации источника, первым новичком команды Сергея Шищенко станет 31-летний капитан криворожского Кривбасса Максим Задерака, который не планирует продлевать контракт с Кривбассом.

Сообщается, что Черновицкий клуб предлагает хорошую зарплату, а также бонусы для самого футболиста и его агента. Все идет к тому, что Буковина оформит своего первого новичка.

В нынешнем сезоне Максим провел 25 матчей в составе Кривбасса, отличившись 6 голами, что помогает команде занимать 6 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 зачетных пунктов.

Ранее сообщалось, что Максим Задерака попал на радары Эпицентра, внимательно следящего за выступать игрока в нынешнем сезоне УПЛ.

Максим Задерака Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ещё не доиграли сезон, а Кривбасс уже начали деребанить🤣
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем