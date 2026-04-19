Источник: Буковина провернет первый трансфер после выхода в УПЛ
Максим Задерака пользуется спросом на трансферном рынке
Черновицкая Буковина, официально квалифицировавшаяся в Украинскую Премьер-лигу за 6 туров до завершения Первой лиги, подпишет опытного футболиста.
По информации источника, первым новичком команды Сергея Шищенко станет 31-летний капитан криворожского Кривбасса Максим Задерака, который не планирует продлевать контракт с Кривбассом.
Сообщается, что Черновицкий клуб предлагает хорошую зарплату, а также бонусы для самого футболиста и его агента. Все идет к тому, что Буковина оформит своего первого новичка.
В нынешнем сезоне Максим провел 25 матчей в составе Кривбасса, отличившись 6 голами, что помогает команде занимать 6 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 зачетных пунктов.
Ранее сообщалось, что Максим Задерака попал на радары Эпицентра, внимательно следящего за выступать игрока в нынешнем сезоне УПЛ.
