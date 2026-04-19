Без паники: почему Арсенал – все еще фаворит чемпионской гонки АПЛ

«Арсенал» проиграл дома «Борнмуту» со счетом 1:2, показав достаточно вялую и бессвязную игру, что стало тревожным сигналом для «канониров». Ситуация еще больше ухудшилась, когда «Манчестер Сити» разгромил «Челси».

То, что на бумаге выглядело как матч, в котором лондонцы могли увеличить отрыв от ближайшего преследователя, превратилось в нарастающую панику на «Эмирейтс». Преимущество «Арсенала» на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги сократилось с 9 очков до 6, а у «Сити» еще есть матч в запасе.

Следующий поединок «канониров» – на «Этихаде» и есть все основная полагать, что эта игра может определить исход чемпионской гонки. Однако многие преподносят этот матч так, будто «канониры» уже обречены. Но борьба за титул еще не закончена. Есть как минимум 4 причины полагать, почему «Арсенал» остается фаворитом чемпионской гонки АПЛ.

Выиграть 7 матчей подряд – очень сложно

Многие полагают, что если «Манчестер Сити» выиграет все оставшиеся матчи сезона, то станет чемпионом, но это не совсем так. Если «Арсенал» проиграет «горожанам», но выиграет оставшиеся матчи, а «Сити» продолжит побеждать, команды сравняются по очкам, и тогда решающим фактором станет разница забитых и пропущенных мячей, хотя и до этого еще далеко.

«Сити» обязательно нужно выигрывать все оставшиеся 7 матчей – а это очень сложная задача. Предположение, что «горожане» легко победят во всех поединках, основано на их прошлых успехах, но оно упускает из виду недавние события: за последние 2 сезона самая длинная победная серия «Сити» в лиге составляет 6 матчей – с ноября по декабрь прошлого года.

«Горожанам» нужно превзойти самих себя, чтобы выиграть титул, а это будет очень сложно, учитывая, насколько нестабильной была команда по ходу сезона. Это уже не тот грозный «Сити», каким он был в предыдущих сезонах. «Горожане» по-прежнему сильны и способны на такие высоты, на которые, возможно, даже «Арсенал» не способен, но они точно уязвимы. Поэтому очень рано рассчитывать на то, что «Сити» не потеряет ни одного очка до конца сезона.

Арсенал хорошо играет против конкурентов

Матч против «Манчестер Сити» действительно во многом будет определяющим, но «Арсенал» должен воспринимать его как возможность, поскольку победа на «Этихаде» практически гарантирует титул. К тому же история недавних встреч – на стороне «канониров», которые не проигрывают «горожанам» в пяти подряд поединках АПЛ, выиграв 2 из них.

Более того, общая статистика «Арсенала» в важных матчах под руководством Микеля Артеты впечатляет. За последние 3 с половиной сезона «канониры» проиграли наименьшее количество матчей против соперников из топ-6, чем их конкуренты – всего 8 из 39. При этом лондонцы также набрали наибольшее количество очков в таких играх – 67, что на 5 больше, чем у «Манчестер Сити».

Статистика по-прежнему на стороне «rканониров»

«Арсенал» много критикуют за отсутствие креативности – и эта критика обоснована. В матче против «Борнмута» «канониры» создали всего 0,19 ожидаемых голов с игры, что является их самым низким показателем в домашнем поединке Премьер-лиги с октября 2025 года, когда у них был зафиксирован 0,17 xG в игре против «Кристал Пэлас».

При этом общий показатель ожидаемых голов «Арсенала» в матче против «Борнмута» составил 2,32, из которых 2,13 пришлись на стандартные положения. Способность стабильно создавать качественные моменты со стандартов остается сильной стороной «канониров». Разрыв между созданием моментов в открытой игре и при стандартных положениях очевиден и далек от идеала, но очки начисляются за голы и победы, а не за красивую игру.

Основные показатели «Арсенала» остаются довольно сильными. У них по-прежнему лучшая защита в лиге – всего 24 пропущенных мяча. Если рассматривать статистику только за 2026 год, то «канониры» – единственная команда АПЛ, которая пропускает менее одного ожидаемого гола за матч (0,76). В то же время они продолжают создавать достаточно моментов для побед – и неважно, каким способом. В 11 из 13 матчей Премьер-лиги в этом году лондонцы имели больший показатель ожидаемых голов, чем соперники. Это должно помочь им добиться успеха.

Прогнозы и календарь

Несмотря на недавний спад формы, «Арсенал» по-прежнему считается фаворитом АПЛ по версии суперкомпьютера Opta. Ожидается, что к концу мая «канониры» наберут около 82 очков – всего на 2 меньше, чем было у чемпионского «Ливерпуля» в прошлом сезоне. У лондонцев ошеломляющие 87,36% шансов на победу в чемпионской гонке, хотя до перерыва на матчи сборных их было еще больше – 97%. Изменение связано с увеличением шансов «Сити» на титул, которые теперь составляют 12,74%.

Тем не менее, по прогнозам суперкомпьютера, «горожане» наберут около 76 очков, чего будет достаточно лишь для второго места. У болельщиков «Манчестер Сити» есть обоснованные опасения, поскольку «горожане» получили сложный календарь на оставшуюся часть сезона. После «Арсенала» у подопечных Гвардиолы будет «Бернли», который уже практически потерял шансы на спасение, но потом – «Эвертон», «Брентфорд» и «Борнмут».

Все 3 команды претендуют на выход в еврокубки, поэтому в каждом матче будут играть на победу. Потом у «Сити» будет «Кристал Пэлас», а последний матч сезона «горожане» проведут против «Астон Виллы» – еще один непростой соперник. В то же время у «Арсенала» четвертый самый легкий календарь на финальный отрезок сезона: «Ньюкасл», «Фулхэм», «Вест Хэм», «Бернли» и «Кристал Пэлас».

Ничьей на «Этихаде» может оказаться достаточно для сохранения контроля над ситуацией, особенно учитывая, что 3 из последних матчей сезона «канониры» проведут дома. «Сити» не остается ничего другого, кроме как стараться выигрывать матчи, но судьба титула – в руках «Арсенала».

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst