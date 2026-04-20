Много забивающий украинский форвард Динамо потерял доверие Костюка

Нападающий «Динамо» (Киев) U-19 Виталий Лобко, забивший восемь голов в последних восьми матчах чемпионата Украины, пока не получит шанса в первой команде.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, нападающий пока не пользуется доверием со стороны главного тренера первой команды киевлян Игоря Костюка, с которым ранее работал в молодежной системе клуба.

Несмотря на высокую результативность на уровне U-19, вопрос его перехода в основной состав пока остается открытым.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что украинский полузащитник команды Николай Михайленко пропустил последний матч против «Зари» (1:3) из-за травмы.