  Много забивающий украинский форвард Динамо потерял доверие Костюка
Украина. Премьер лига
20 апреля 2026, 22:42
Много забивающий украинский форвард Динамо потерял доверие Костюка

Тренер не планирует давать шанс

ФК Динамо. Виталий Лобко

Нападающий «Динамо» (Киев) U-19 Виталий Лобко, забивший восемь голов в последних восьми матчах чемпионата Украины, пока не получит шанса в первой команде.

Как сообщает журналист Сергей Тищенко, нападающий пока не пользуется доверием со стороны главного тренера первой команды киевлян Игоря Костюка, с которым ранее работал в молодежной системе клуба.

Несмотря на высокую результативность на уровне U-19, вопрос его перехода в основной состав пока остается открытым.

Ранее главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк сообщил, что украинский полузащитник команды Николай Михайленко пропустил последний матч против «Зари» (1:3) из-за травмы.

Дмитрий Олийченко Источник: Сергей Тищенко
