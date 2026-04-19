Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Арсенал

19 апреля в 18:30 состоится главный матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити сыграет с Арсеналом на арене Этихад в Манчестере.

Наставники Микель Артета и Пеп Гвардиола нацелены на победу в ключевом матче за титул в Англии.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (64), Ман Юнайтед (58), Астон Вилла (55), Ливерпуль (52), Челси (48).

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports