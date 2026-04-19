Чемпионат Франции
Лорьян
18.04.2026 18:00 – FT 2 : 0
Марсель
Франция
19 апреля 2026, 09:35 | Обновлено 19 апреля 2026, 09:36
ВИДЕО. Провал олимпийцев. Марсель сенсационно проиграл на выезде

«Лорьян» ошеломил соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

18 апреля состоялись три поединка 30-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» неожиданно проиграл на выезде «Лорьяну», не сумев забить ни одного мяча – 0:2.

Воспользоваться осечкой «Марселя» мог «Лилль», который опережает «провансальцев» в турнирной таблице.

Однако «доги» не сумели дожать «Ниццу» на своем поле и расписали нулевую ничью (0:0).

Матч «Анже» и «Гавра» завершился с красной карточкой и без победителя – 1:1.

Лига 1. 30-й тур, 18 апреля

«Лорьян» – «Марсель» – 2:0

Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58

«Анже» – «Гавр» – 1:1

Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13

Удаление: Санганте, 75

«Лилль» – «Ницца» – 0:0

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61 - 23 19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 63
2 Ланс 29 20 2 7 57 - 29 24.04.26 21:45 Брест - Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец 62
3 Лилль 30 16 6 8 49 - 34 26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль 54
4 Марсель 30 16 4 10 58 - 40 26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер 52
5 Лион 29 15 6 8 43 - 29 19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж 51
6 Ренн 29 14 8 7 49 - 41 19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн 50
7 Монако 29 15 4 10 50 - 43 19.04.26 16:00 Монако - Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако 49
8 Страсбург 28 12 7 9 46 - 34 19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 43
9 Лорьян 30 10 11 9 40 - 44 26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс 41
10 Тулуза 30 10 7 13 41 - 42 25.04.26 22:05 Тулуза - Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза 37
11 Брест 28 10 6 12 37 - 43 19.04.26 18:15 Нант - Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест 36
12 ФК Париж 29 8 11 10 37 - 45 19.04.26 18:15 Мец - ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж 35
13 Анже 30 9 7 14 26 - 40 25.04.26 20:00 Анже - ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца 34
14 Гавр 30 6 12 12 25 - 38 26.04.26 18:15 Гавр - Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион 30
15 Ницца 30 7 8 15 34 - 56 26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца 29
16 Осер 29 5 9 15 23 - 37 19.04.26 16:00 Монако - Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург 24
17 Нант 28 4 7 17 24 - 45 19.04.26 18:15 Нант - Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант 19
18 Мец 29 3 6 20 26 - 63 19.04.26 18:15 Мец - ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец 15
Полная таблица

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Бамба Дьенг (Лорьян), асcист Pablo Pagis.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Панос Кацерис (Лорьян), асcист Бамба Дьенг.
Журналист L'Equipe оценил борьбу Забарного и Маркиньоса за место в ПСЖ
ФОТО. Жена Забарного посетила Лондон. Намек на будущий трансфер?
Ланс оформил суперкамбек с 0:2 в матче с Тулузой и продолжает погоню за ПСЖ
Андрей Витренко
Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко
Футбол | 19 апреля 2026, 08:00 6
Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко
Шовковский выступил с резонансным заявлением о Ярмоленко

Бывший тренер «Динамо» – о киевском вингере

Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Футбол | 19 апреля 2026, 09:30 8
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины
Легенда Динамо получил звонок и может возглавить сборную Украины

Шовковский ответил, хочет ли он возглавить главную команду страны

Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Футбол | 18.04.2026, 18:57
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Под ритм фламенко. Испания устроила разгром Украине
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2026, 17:49
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Шищенко взял слово после выхода Буковины в УПЛ, вспомнив о Динамо
Футбол | 19.04.2026, 09:52
Шищенко взял слово после выхода Буковины в УПЛ, вспомнив о Динамо
Шищенко взял слово после выхода Буковины в УПЛ, вспомнив о Динамо
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
Украинский боксер уничтожил соперника за две минуты в титульном поединке
18.04.2026, 21:17 3
Бокс
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
17.04.2026, 17:31 222
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
