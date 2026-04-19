ВИДЕО. Провал олимпийцев. Марсель сенсационно проиграл на выезде
«Лорьян» ошеломил соперника
18 апреля состоялись три поединка 30-го тура французской Лиги 1.
«Марсель» неожиданно проиграл на выезде «Лорьяну», не сумев забить ни одного мяча – 0:2.
Воспользоваться осечкой «Марселя» мог «Лилль», который опережает «провансальцев» в турнирной таблице.
Однако «доги» не сумели дожать «Ниццу» на своем поле и расписали нулевую ничью (0:0).
Матч «Анже» и «Гавра» завершился с красной карточкой и без победителя – 1:1.
Лига 1. 30-й тур, 18 апреля
«Лорьян» – «Марсель» – 2:0
Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58
«Анже» – «Гавр» – 1:1
Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13
Удаление: Санганте, 75
«Лилль» – «Ницца» – 0:0
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|27
|20
|3
|4
|61 - 23
|19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец
|63
|2
|Ланс
|29
|20
|2
|7
|57 - 29
|24.04.26 21:45 Брест - Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза04.04.26 Лилль 3:0 Ланс20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс08.03.26 Ланс 3:0 Мец
|62
|3
|Лилль
|30
|16
|6
|8
|49 - 34
|26.04.26 18:15 ФК Париж - Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль04.04.26 Лилль 3:0 Ланс22.03.26 Марсель 1:2 Лилль15.03.26 Ренн 1:2 Лилль
|54
|4
|Марсель
|30
|16
|4
|10
|58 - 40
|26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Марсель 1:2 Лилль13.03.26 Марсель 1:0 Осер
|52
|5
|Лион
|29
|15
|6
|8
|43 - 29
|19.04.26 21:45 ПСЖ - Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Анже 0:0 Лион22.03.26 Лион 1:2 Монако15.03.26 Гавр 0:0 Лион08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж
|51
|6
|Ренн
|29
|14
|8
|7
|49 - 41
|19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже04.04.26 Брест 3:4 Ренн22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Ренн 1:2 Лилль08.03.26 Ницца 0:4 Ренн
|50
|7
|Монако
|29
|15
|4
|10
|50 - 43
|19.04.26 16:00 Монако - Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Монако 2:1 Марсель22.03.26 Лион 1:2 Монако14.03.26 Монако 2:0 Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако
|49
|8
|Страсбург
|28
|12
|7
|9
|46 - 34
|19.04.26 18:15 Страсбург - Ренн04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца22.03.26 Нант 2:3 Страсбург15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж07.03.26 Осер 0:0 Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс
|43
|9
|Лорьян
|30
|10
|11
|9
|40 - 44
|26.04.26 16:00 Лорьян - Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян14.03.26 Лорьян 2:1 Ланс
|41
|10
|Тулуза
|30
|10
|7
|13
|41 - 42
|25.04.26 22:05 Тулуза - Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль03.04.26 ПСЖ 3:1 Тулуза21.03.26 Тулуза 1:0 Лорьян15.03.26 Мец 3:4 Тулуза
|37
|11
|Брест
|28
|10
|6
|12
|37 - 43
|19.04.26 18:15 Нант - Брест04.04.26 Брест 3:4 Ренн21.03.26 Осер 3:0 Брест14.03.26 Монако 2:0 Брест08.03.26 Брест 2:0 Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест
|36
|12
|ФК Париж
|29
|8
|11
|10
|37 - 45
|19.04.26 18:15 Мец - ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако05.04.26 Лорьян 1:1 ФК Париж22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Страсбург 0:0 ФК Париж08.03.26 Лион 1:1 ФК Париж
|35
|13
|Анже
|30
|9
|7
|14
|26 - 40
|25.04.26 20:00 Анже - ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже05.04.26 Анже 0:0 Лион20.03.26 Ланс 5:1 Анже14.03.26 Анже 0:2 Ницца
|34
|14
|Гавр
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|26.04.26 18:15 Гавр - Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр05.04.26 Гавр 1:1 Осер22.03.26 ФК Париж 3:2 Гавр15.03.26 Гавр 0:0 Лион
|30
|15
|Ницца
|30
|7
|8
|15
|34 - 56
|26.04.26 21:45 Марсель - Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр04.04.26 Страсбург 3:1 Ницца21.03.26 Ницца 0:4 ПСЖ14.03.26 Анже 0:2 Ницца
|29
|16
|Осер
|29
|5
|9
|15
|23 - 37
|19.04.26 16:00 Монако - Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Гавр 1:1 Осер21.03.26 Осер 3:0 Брест13.03.26 Марсель 1:0 Осер07.03.26 Осер 0:0 Страсбург
|24
|17
|Нант
|28
|4
|7
|17
|24 - 45
|19.04.26 18:15 Нант - Брест11.04.26 Осер 0:0 Нант05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Нант 2:3 Страсбург07.03.26 Нант 0:1 Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант
|19
|18
|Мец
|29
|3
|6
|20
|26 - 63
|19.04.26 18:15 Мец - ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец05.04.26 Мец 0:0 Нант22.03.26 Ренн 0:0 Мец15.03.26 Мец 3:4 Тулуза08.03.26 Ланс 3:0 Мец
|15
