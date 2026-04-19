ВИДЕО. Провал олимпийцев. Марсель сенсационно проиграл на выезде

18 апреля состоялись три поединка 30-го тура французской Лиги 1.

«Марсель» неожиданно проиграл на выезде «Лорьяну», не сумев забить ни одного мяча – 0:2.

Воспользоваться осечкой «Марселя» мог «Лилль», который опережает «провансальцев» в турнирной таблице.

Однако «доги» не сумели дожать «Ниццу» на своем поле и расписали нулевую ничью (0:0).

Матч «Анже» и «Гавра» завершился с красной карточкой и без победителя – 1:1.

Лига 1. 30-й тур, 18 апреля

«Лорьян» – «Марсель» – 2:0

Голы: Кацерис, 28, Дьенг, 58

«Анже» – «Гавр» – 1:1

Голы: Питер, 28 – Буфаль, 13

Удаление: Санганте, 75

«Лилль» – «Ницца» – 0:0

