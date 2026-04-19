Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Богдан ОРИНЧАК: «Были моменты, но забить гол не удалось»
Украина. Первая лига
19 апреля 2026, 01:44 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:45
Богдан ОРИНЧАК: «Были моменты, но забить гол не удалось»

Вингер ФК «Пробой» прокомментировал итог встречи с «Черноморцем»

ФК Пробой. Богдан Оринчак

В матче 24-го тура Первой лиги «Пробой» минимально уступил на выезде «Черноморцу» (0:1).

Вингер ФК «Пробой» Богдан Оринчак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Игра была хорошая. Мы знали, что едем играть против лидера чемпионата. Знали, что будем бороться до последнего на каждом участке поля. К сожалению, не выдержали, пропустили гол на последних минутах. Благодарю болельщиков за поддержку, приятно играть на таких стадионах и при таких трибунах.

– К этому матчу «Пробий» подходил в статусе одной из лучших оборон Первой Лиги (один пропущенный мяч в пяти стартовых турах весенней части сезона), при этом выиграл 4 раза и один раз сыграл вничью. В чем секрет такого успеха?
– Секрет успеха состоит в том, что мы просто сплотили хороший коллектив и играем друг за друга, отдаемся на поле полностью. Стараемся сзади сыграть на ноль, а впереди свой момент всегда найдем и будем стараться реализовать его. К сожалению, сегодня были моменты, но забить гол не удалось.

– По вашему мнению, именно забитого мяча не хватило для того, чтобы не проиграть, или, возможно, что-то другое помешало?
– Везение в этом матче немного было не на нашей стороне. Если бы я забил гол в первом тайме, результат мог быть иным, и игра могла сложиться совсем по-другому. Но футбол это такая штука, что мы не знаем, что когда может произойти.

По теме:
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала горячую фигуру
Андрусв АРАУХО: «Мы сейчас в очень хорошей форме»
Тренер Карпат – об уровне УПЛ: «Как Сегунда, но с рядом команд Примеры»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Пробой Городенка Богдан Оринчак
Дмитрий Телицын
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18 апреля 2026, 01:32 0
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»

Шираз уверен в победе Усика над Верховеном

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18 апреля 2026, 17:49 46
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане

Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники

ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Футбол | 18.04.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ
Футбол | 18.04.2026, 19:56
Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ
Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Футбол | 19.04.2026, 00:32
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Мбаппе выбрал нового тренера для мадридского Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем