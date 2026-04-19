Богдан ОРИНЧАК: «Были моменты, но забить гол не удалось»

В матче 24-го тура Первой лиги «Пробой» минимально уступил на выезде «Черноморцу» (0:1).

Вингер ФК «Пробой» Богдан Оринчак эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.

– Игра была хорошая. Мы знали, что едем играть против лидера чемпионата. Знали, что будем бороться до последнего на каждом участке поля. К сожалению, не выдержали, пропустили гол на последних минутах. Благодарю болельщиков за поддержку, приятно играть на таких стадионах и при таких трибунах.

– К этому матчу «Пробий» подходил в статусе одной из лучших оборон Первой Лиги (один пропущенный мяч в пяти стартовых турах весенней части сезона), при этом выиграл 4 раза и один раз сыграл вничью. В чем секрет такого успеха?

– Секрет успеха состоит в том, что мы просто сплотили хороший коллектив и играем друг за друга, отдаемся на поле полностью. Стараемся сзади сыграть на ноль, а впереди свой момент всегда найдем и будем стараться реализовать его. К сожалению, сегодня были моменты, но забить гол не удалось.

– По вашему мнению, именно забитого мяча не хватило для того, чтобы не проиграть, или, возможно, что-то другое помешало?

– Везение в этом матче немного было не на нашей стороне. Если бы я забил гол в первом тайме, результат мог быть иным, и игра могла сложиться совсем по-другому. Но футбол это такая штука, что мы не знаем, что когда может произойти.