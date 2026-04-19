ВИДЕО. Дубль от Месси. Аргентинец забил в огненном матче с 5-ю голами
Лионель вывел «Интер» Майами вперед
Легендарный футболист Лионель Месси забил два мяча в гостевом матче «Интера» Майами в MLS.
Аргентинец вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте отличился в воротах «Колорадо Рэпидз», реализовав пенальти.
После гола Лионеля матч превратился в настоящую голевую феерию: «Интер» сумел забить еще один мяч, однако соперник сравнял счет.
Месси вновь взял игру под свой контроль и вывел гостей вперед, оформив дубль. Голевая передача на Лионеля записана на Родриго Де Пауля.
MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
