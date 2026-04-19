19 апреля 2026, 01:32 | Обновлено 19 апреля 2026, 01:46
ВИДЕО. Дубль от Месси. Аргентинец забил в огненном матче с 5-ю голами

Лионель вывел «Интер» Майами вперед

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный футболист Лионель Месси забил два мяча в гостевом матче «Интера» Майами в MLS.

Аргентинец вышел в стартовом составе и уже на 18-й минуте отличился в воротах «Колорадо Рэпидз», реализовав пенальти.

После гола Лионеля матч превратился в настоящую голевую феерию: «Интер» сумел забить еще один мяч, однако соперник сравнял счет.

Месси вновь взял игру под свой контроль и вывел гостей вперед, оформив дубль. Голевая передача на Лионеля записана на Родриго Де Пауля.

Андрей Витренко
