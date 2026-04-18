  4. Дуэль за еврокубки. Рома и Аталанта разошлись миром в Серии А
Серия А. 33-й тур
Рома
18.04.2026 21:45 – FT 1 : 1
Аталанта
18 апреля 2026, 23:37 | Обновлено 18 апреля 2026, 23:44
Дуэль за еврокубки. Рома и Аталанта разошлись миром в Серии А

Команды отличились голами только в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером, 18 апреля, был проведен последний матч игрового дня 33-го тура Серия А: «Рома» противостояла «Аталанте».

Первый тайм на стадионе «Олимпийский» начался довольно бодро. «Богиня» уже на 12-й минуте открыла счет и заставила «волков» догонять.

Ответ от «Ромы» пришёл в концовке первых 45 минут – сравнял Марио Эрмосо.

Во втором тайме хозяева нанесли больше ударов, чем соперник, однако счёт так и не изменился – 1:1.

Серия А. 33-й тур, 18 апреля

«Рома» – «Аталанта» – 1:1

Голы: Эрмосо, 45 – Крстович, 12

Фотогалерея матча:

По теме:
Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18 апреля 2026, 17:38 19
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез

Марта уверенно разобралась с Татьяной Марией в полуфинале соревнований во Франции

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18 апреля 2026, 08:10 26
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Тренер не приехал на конгресс УАФ

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 10:28
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Все зависит от одного человека. Реал принял неожиданное решение по Лунину
Футбол | 18.04.2026, 23:41
Все зависит от одного человека. Реал принял неожиданное решение по Лунину
Все зависит от одного человека. Реал принял неожиданное решение по Лунину
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18.04.2026, 01:32
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Популярные новости
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
17.04.2026, 20:45 17
Теннис
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 46
Теннис
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
