Дуэль за еврокубки. Рома и Аталанта разошлись миром в Серии А
Команды отличились голами только в первом тайме
Вечером, 18 апреля, был проведен последний матч игрового дня 33-го тура Серия А: «Рома» противостояла «Аталанте».
Первый тайм на стадионе «Олимпийский» начался довольно бодро. «Богиня» уже на 12-й минуте открыла счет и заставила «волков» догонять.
Ответ от «Ромы» пришёл в концовке первых 45 минут – сравнял Марио Эрмосо.
Во втором тайме хозяева нанесли больше ударов, чем соперник, однако счёт так и не изменился – 1:1.
Серия А. 33-й тур, 18 апреля
«Рома» – «Аталанта» – 1:1
Голы: Эрмосо, 45 – Крстович, 12
