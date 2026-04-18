  4. Марта Костюк – Татьяна Мария. Путевка в исторический финал. Видеообзор
18 апреля 2026, 20:16
424
1

Марта Костюк – Татьяна Мария. Путевка в исторический финал. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане

18 апреля 2026, 20:16 |
424
1 Comments
Марта Костюк – Татьяна Мария. Путевка в исторический финал. Видеообзор
WTA. Марта Костюк

18 апреля украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у Татьяны Марии в полуфинале турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Украинка одержала разгромную победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:0 за 59 минут. Это было третье очное противостояние соперниц и третий выигранный матч для Марты.

В финале Костюк встретится с 19-летней украинкой Вероникой Подрез. Это будет первый в истории финал на уровне Тура, в котором трофей разыграют две украинские теннисистки.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/2 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Татьяна Мария (Германия) – 6:3, 6:0

Там Белінська програючи 3 сет 0:5 зрівняла рахунок.
