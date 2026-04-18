Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ЛИТВИНЕНКО: «Удивлен, что Кудровка – аутсайдер»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 20:13
Иван ЛИТВИНЕНКО: «Удивлен, что Кудровка – аутсайдер»

Иван Литвиненко считает «Кудровку» сильным соперником

Полузащитник «Металлиста 1925» Иван Литвиненко эксклюзивно для Sport.ua отметил уровень «Кудровки», которую харьковчане победили только с четвертой попытки. В матче 24-го тура чемпионата Украины зафиксирован результат 1:0.

– Трудная игра, хороший соперник, нам нужна была только победа. У нас не получилось забить быстрый мяч, поэтому, возможно, торопились, быстро теряли мячи. Я считаю, что мы наиграли победу. Слава богу, что вышедшие на замену ребята нам помогли. Кристиан Мба забил гол, он его заслужил, а наша команда по этой игре заслужила победу.

– Вы отыграли 60 минут и были заменены. Это тактический ход тренера, ротация или повреждение?

– Об этом спросите тренера. Со здоровьем все нормально.

– Как оцените свою игру?

– Надо посмотреть матч. А по ощущениям? Если заменили первым, пожалуй, что-то было не так. Проанализирую и буду двигаться дальше. Отдал все силы для победы команды.

– Вы играли против команды из нижней части таблицы. При этом она сдерживала ваши атаки в течение 90 минут…

– … Я не знаю, почему они аутсайдеры, потому что я смотрел игру с «Кривбассом», они лучше играли, но уступили. Вообще-то у них футболисты, которые могут играть в хороший футбол. Все техничные. Они пытаются играть в футбол, с ними не может быть легко. Мы за два года вообще их впервые победили, проведя четыре матча. Трудный соперник.

После победы «Металлист 1925» вернулся на четвертое место в таблице, соперник также идет четвертым, но с конца.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем