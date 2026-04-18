Кто получил 7.8? Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч АПЛ

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк получил оценку от портала SofaScore за домашний матч 33-го тура Английской Премьер-лиги против «Фулхэма».

Команды сыграли в боевую ничью (0:0), при этом Ярмолюк провел на поле все 90 минут.

Выступление Егора портал SofaScore оценил в 6.8 балла – ниже получили только пять футболистов.

Лучшим игроком был признан полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен, получивший оценку 7.8.

Оценка матча «Брентфорд» – «Фулхэм» от SofaScore