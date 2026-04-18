Англия18 апреля 2026, 19:38 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:39
Кто получил 7.8? Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч АПЛ
Егор отыграл полный поединок за «Брентфорд» против «Фулхэма»
18 апреля 2026, 19:38 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:39
747
0
Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк получил оценку от портала SofaScore за домашний матч 33-го тура Английской Премьер-лиги против «Фулхэма».
Команды сыграли в боевую ничью (0:0), при этом Ярмолюк провел на поле все 90 минут.
Выступление Егора портал SofaScore оценил в 6.8 балла – ниже получили только пять футболистов.
Лучшим игроком был признан полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен, получивший оценку 7.8.
Оценка матча «Брентфорд» – «Фулхэм» от SofaScore
