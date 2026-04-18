Ворота в замке. Брентфорд с Ярмолюком в пятый раз подряд сыграл вничью
«Пчелы» не смогли дожать дома «Фулхэм»
18 апреля «Брентфорд» и «Фулгэм» сошлись в дуэли в рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги.
Местом проведения матча стала арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
В стартовом составе хозяев матч начал украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который отыграл весь поединок.
«Пчелы» имели шанс вырвать победу в матче, однако футбольная судьба была против. Команды сыграли вничью и поделили очки – 0:0.
Благодаря этому результату «Брентфорд» продлил свою ничейную серию: команда уже в пятый раз подряд расходится миром с соперником в пределах 90 минут.
