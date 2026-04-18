  Клуб АПЛ нашел нового тренера в Германии. Контракт уже согласован
18 апреля 2026, 20:09 | Обновлено 18 апреля 2026, 20:17
Клуб АПЛ нашел нового тренера в Германии. Контракт уже согласован

Марко Розе находится в шаге от переезда в «Борнмут»

Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

«Борнмут» определился с именем нового тренера после ухода Андони Ираолы по завершении сезона 2025/26.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, «вишни» достигли договоренности с немецким специалистом – Марко Розе.

Стороны согласовали условия сотрудничества, в ближайшее время ожидается официальное объявление.

Последним местом работы Розе был «РБ Лейпциг», где специалист трудился с сентября 2022 года по март 2025-го.

Под руководством Марко «быки» провели 124 матча и завоевали два трофея: Кубок Германии и Суперкубок Германии.

Также Розе возглавлял «Боруссию» Дортмунд, «Боруссию» Менхенгладбах, «РБ Зальцбург», «Локомотив» Лейпциг и вторую команду «Майнца».

Марко Розе Борнмут назначение тренера Фабрицио Романо Андони Ираола чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
