Клуб АПЛ нашел нового тренера в Германии. Контракт уже согласован
Марко Розе находится в шаге от переезда в «Борнмут»
«Борнмут» определился с именем нового тренера после ухода Андони Ираолы по завершении сезона 2025/26.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, «вишни» достигли договоренности с немецким специалистом – Марко Розе.
Стороны согласовали условия сотрудничества, в ближайшее время ожидается официальное объявление.
Последним местом работы Розе был «РБ Лейпциг», где специалист трудился с сентября 2022 года по март 2025-го.
Под руководством Марко «быки» провели 124 матча и завоевали два трофея: Кубок Германии и Суперкубок Германии.
Также Розе возглавлял «Боруссию» Дортмунд, «Боруссию» Менхенгладбах, «РБ Зальцбург», «Локомотив» Лейпциг и вторую команду «Майнца».
🚨🍒 Bournemouth are set to appoint Marco Rose as new head coach from June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2026
Agreement done with former RB Leipzig manager to replace Andoni Iraola next season.
Rose has agreed terms with #AFCB and the contract is set to be approved soon. 🇩🇪 pic.twitter.com/Zg9SJwyacl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
