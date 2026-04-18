  4. Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо
18 апреля 2026, 20:41 | Обновлено 18 апреля 2026, 20:59
Амбиции Буковины: чемпионство без поражений и победа над Динамо

Шищенко очертил план команды

ФК Буковина

Наставник Буковины Сергей Шищенко оценил выход команды в УПЛ, а также назвал еще две важные цели – сезон Первой лиги без поражений и выход в финал Кубка Украины.

«Мы – в УПЛ, это историческое событие для команды и города. Это важно для нас. Мы выполнили главную задачу, но есть задача стать чемпионами, а также выйти в финал Кубка Украины. Все возможно. Сезон Первой лиги без поражений? Мы хотим этого, но не знаю, что выйдет. И президент, и мы хотим. Если не ошибаюсь, не было команды Первой лиги без поражений. Возможно, я ошибаюсь, но хотим этого».

«Конечно, хочется быть чемпионами, и это история для Черновцов. Динамо? Готовимся к киевлянам. Есть мысли, как с ними сыграть. Отбиваться точно не будем. Безумная будет поддержка в Тернополе. Быстро продали 8 тысяч билетов. Очень важный матч, и тут все возможно. Ребята чувствуют, что это может быть историческое достижение. Вряд ли Динамо выиграет УПЛ, поэтому они хотят забрать трофей».

«Психологически нам будет легче, потому что свою задачу мы уже выполнили», – сказал Шищенко.

