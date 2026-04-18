Вероника Подрез – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция (отменен)

Сорана Кырстя снялась с матча против Вероники Подрез из-за травмы левой ноги.

18 апреля украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В полуфинале украинка встретится со второй сеяной Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26). Поединок начнется ориентировочно в 18:15 по Киеву.

Это будет первое очное противостяоние соперниц.

Победительница поединка в финале поборется с Мартой Костюк.

