Тренер Колоса: «Костышин готов забор перепрыгнуть. Сказал – удалю тебя»

Тренер Колоса Олег Шелаев руководил действиями команды в матче чемпионата Украины против ЛНЗ (1:0), но наставник Руслан Костышин был рядом.

«Костышин? От него постоянно фидбек. Он рядом был, его забор сдерживал. А так бы он перепрыгнул. Я ему сказал – удалю тебя сам, если будешь так нарушать».

«Конечно, довольны победой. Не нужно настраиваться на такие команды, которые лидируют», – сказал Шелаев.

Колос набрал 37 очков и идет на 6-й позиции.