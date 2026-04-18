Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
WTA
18 апреля 2026, 13:06 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:14
2
0

Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане

Поединок 1/2 финала начнется 18 апреля не ранее 16:30 по Киеву

18 апреля 2026, 13:06 | Обновлено 18 апреля 2026, 15:14
2
0
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Руане
WTA. Марта Костюк

18 апреля в полуфинальном матче теннисного турнира в Руане сыграют Марта Костюк (WTA 28) и Татьяна Мария (WTA 63).

Начало встречи запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинская спортсменка пока подтверждает статус первой сеяной на турнире, она пока уверенно идет к титулу. В первом круге удалось пройти француженку Диан Парри – 6:1, 6:4, больше проблем было с американкой Кэти Макнелли – 2:6, 6:2, 6:1. Неоднозначным получился матч против еще одной американки Энн Ли, где Костюк взяла первые восемь геймов, подавала на матч во второй партии, но в итоге почти позволила сопернице сделать камбэк. Получилось победить 6:0, 6:7, 6:3, в третьем сете пришлось отыграться с 1:3.

Украинка в этом сезоне уже раз играла в финале, тогда в Брисбене было поражение от Соболенко. Несмотря на травму, из-за которой она не играла полтора месяца, Марта в отличной форме, в финале она может потенциально сыграть против другой украинки Вероники Подрез, которой надо обыграть румынку Кырстю.

Татьяна Мария

Немецкая спортсменка уже заслуженный ветеран мирового тенниса, ей 38 лет, многие в таком возрасте уже завершают карьеру. До турнира в Руане результаты Марии были практически катастрофическими, всего 3 победы в 15 матчах. Выступление на этом турнире уже можно считать успешным, учитывая форму теннисистки.

Здесь удалось начать с победы над француженкой Жакемо – 6:4, 6:3, не было проблем и с чешкой Салковой – 6:3, 6:2. В четвертьфинале немка одолела «нейтралку» Шиманович – 7:6, 6:2. Теперь придется сыграть против сильной и неудобной соперницы, против которой шансов мало на успех.

Личные встречи

Спортсменки играли дважды, в обоих случаях все завершалось разгромными победами Костюк, 6:0, 6:2 в Торонто 2024 года и 6:0, 6:1 в Цинциннати 2025 года.

Прогноз

Хоть это и поздняя стадия турнира, интриги в этой паре я не вижу, украинка сильнее, младше на 15 лет и в лучшей форме. Букмекеры тоже не сомневаются в уверенной победе украинской спортсменки.

Немке будет сложно успевать за амбициозной и молодой соперницей. Рискну поставить на уверенную победу украинки с форой -6,5 геймов за 1,9.

Прогноз Sport.ua: Фора Костюк (-6.5) за 1.90.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем