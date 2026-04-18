Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  УЕФА может наказать Баварию после победы над Реалом в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
18 апреля 2026, 15:51 | Обновлено 18 апреля 2026, 16:21
УЕФА может наказать Баварию после победы над Реалом в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное производство из-за фанатов

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

Немецкой «Баварии» грозит серьезное наказание со стороны УЕФА после победы над мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиге чемпионов. Об этом сообщил Yahoo Sports.

Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное производство проти чемпионов Германии, хотя конкретные подробности пока не разглашаются.

После того, как «Бавария» забила четвертый гол, на трибунах вспыхнули беспорядки – болельщики перелезли через ограждения и пробрались к краю поля.

Полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала прыгнул в толпу во время празднования, и, по предварительной информации, мог травмировать некоторых журналистов.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека – две женщины и двое мужчин. Дисциплинарный комитет УЕФА пока не сообщил, какие санкции грозят клубу, однако «Бавария» имеет несколько предупреждений из-за поведения фанатов в предыдущих матчах.

В полуфинале Лиги чемпионов команда Венсана Компани встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый матч запланирован на 28 апреля в Париже, а ответный – на «Альянц Арене» 6 мая.

По теме:
Лига чемпионов Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Бавария - ПСЖ ПСЖ - Бавария ПСЖ УЕФА санкции
Николай Тытюк Источник: Yahoo Sports
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18 апреля 2026, 15:01 0
Донецкий клуб и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе Бруниньо

Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 58
Футбол | 18.04.2026, 10:28
Теннис | 17.04.2026, 20:45
Футбол | 18.04.2026, 12:22
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
17.04.2026, 06:05 1
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 25
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем