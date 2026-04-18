УЕФА может наказать Баварию после победы над Реалом в Лиге чемпионов

Немецкой «Баварии» грозит серьезное наказание со стороны УЕФА после победы над мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиге чемпионов. Об этом сообщил Yahoo Sports.

Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил дисциплинарное производство проти чемпионов Германии, хотя конкретные подробности пока не разглашаются.

После того, как «Бавария» забила четвертый гол, на трибунах вспыхнули беспорядки – болельщики перелезли через ограждения и пробрались к краю поля.

Полузащитник мюнхенского клуба Джамал Мусиала прыгнул в толпу во время празднования, и, по предварительной информации, мог травмировать некоторых журналистов.

По данным полиции, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека – две женщины и двое мужчин. Дисциплинарный комитет УЕФА пока не сообщил, какие санкции грозят клубу, однако «Бавария» имеет несколько предупреждений из-за поведения фанатов в предыдущих матчах.

В полуфинале Лиги чемпионов команда Венсана Компани встретится с французским «Пари Сен-Жермен». Первый матч запланирован на 28 апреля в Париже, а ответный – на «Альянц Арене» 6 мая.