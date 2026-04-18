  4. Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ
18 апреля 2026, 15:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 16:32
Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ

Лидер УПЛ проиграл Колосу

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл Колосу со счетом 0:1 и уступил впервые за шесть туров. Неудачу пояснил наставник Виталий Пономарев.

«Быстро пропустили, сами ошиблись, а Колос играл по результату. Непростой для всех соперник. Все теряют очки, тут нет ничего странного. Главное – продолжать работать и набирать дальше свои очки. Поменяли схему на 4-3-3 атакующие, но забить не удалось».

«Дальше Металлист 1925, и снова будет сложно. Будет особенно тяжело на финише сезона, – сказал Пономарев.

ЛНЗ с 51 очком идет на первой позиции, но Шахтер имеет такое же количество очков и два матча в запасе.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка ЛНЗ Черкассы Колос - ЛНЗ Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Та скінчилася вже казочка і одними бігунками без техніки нічого не виграти. Ну і пропускають уперед більш авторитетних😂 - все прогнозовано😂
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Сетка плей-офф Лиги Европы. Определены полуфинальные пары: английское дерби
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
