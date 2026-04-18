Пономарев объяснил первое за шесть туров поражение ЛНЗ

ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл Колосу со счетом 0:1 и уступил впервые за шесть туров. Неудачу пояснил наставник Виталий Пономарев.

«Быстро пропустили, сами ошиблись, а Колос играл по результату. Непростой для всех соперник. Все теряют очки, тут нет ничего странного. Главное – продолжать работать и набирать дальше свои очки. Поменяли схему на 4-3-3 атакующие, но забить не удалось».

«Дальше Металлист 1925, и снова будет сложно. Будет особенно тяжело на финише сезона, – сказал Пономарев.

ЛНЗ с 51 очком идет на первой позиции, но Шахтер имеет такое же количество очков и два матча в запасе.