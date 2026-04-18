Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В полуфинале украинка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 12). Поединок начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в финале встретится или с Еленой Рыбакиной, или с Миррой Андреевой.

