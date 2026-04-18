Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 апреля 2026, 15:05 |
Элина Свитолина – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Штутгарте

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

18 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В полуфинале украинка сыграет против Каролины Муховой (Чехия, WTA 12). Поединок начнется ориентировочно в 15:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в финале встретится или с Еленой Рыбакиной, или с Миррой Андреевой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Элина Свитолина – Каролина Мухова. Прогноз на матч WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Рыбакина отыграла два матчбола и пробилась в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Стали известны все полуфиналисты пятисотника в Барселоне
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы примем финальные решения в пользу сборной Украины»
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Дратує заголовок: Світоліна йде за титулом. Пропоную сайту в тому ж стилі підготувати: Світоліна передумала йти за титулом.
Подача у Мухової бездоганна, за рахунок чого вона системно виграється
Половина справи зроблена, треба доробити і другу. А тим часом, вийшла Марта на корт, але її після учорашнього і не хочеться дивитися
Що цікаво, коли Муха на подачі попадає в аут,а Еліна за інерцією приймає цей мяч, і завжди у корт. Але коли Мухова вдало подає, то так не завжди буває
Там вже Марта на підході. А тут така каша. Прийдеться дивитись паралельно-послідовно.
2 гейм це щось...
Якщо Еліна не переломить щось в собі, буде безвольна поразка. А, от що треба переломлювати, повинен Бетлз підказати 
Схоже буде складно, Мухова на ходу!
Але біля сітці Еліна й кумедно грає...
Еліна прокидайся!
Є сет!
Невдало ракетку змінила...
Ось цим геймом Еліна показала, як вигравати розумом, а не силою.
5-1 ..!
В минулому році теж три сета рубались  .. Все норм ..
4:1 - різницю тримає.
В в Елі навпаки подача не йде... Важко без першої грати
Ну світоліній краще всі сили на цей сет не віддавати. А щось і муховій залишити.  Коли читаєш її прізвище виникає побіжно питання.  Мухова, а де Мух)  
Звідки в мухи ті сили на стільки подач...
Візуально Еліна виглядає більш фізично підготовлена. 
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 16
Теннис
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
18.04.2026, 08:52 7
Футбол
