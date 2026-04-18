Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26

В четверг 16 апреля, состоялись матчи Лиги конференций 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.

Борьбу за титул продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» не сумел на выезде переиграть нидерландский «АЗ Алкмаар» (2:2), однако по сумме двух встреч «горняки» пробились в следующий раунд.

Аналитический портал Football Meets Data опубликовал рейтинг с информацией о том, сколько заработали все учасники нынешнего сезона, в том числе и четыре полуфиналиста.

Победа над нидерландским «АЗ Алкмаар» и завоевание путевки в 1/2 финала позволили «горнякам» суммарно заработать 14,1 млн евро – по этому показателю украинский клуб занимает первое место.

Следующим соперником подопечных Арды Турана станет английский «Кристал Пэлас» – первый матч состоится 30 апреля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Доходы полуфиналистов Лиги Конференций 2025/26:

Шахтер – 14,1 млн евро

Страсбур – 14 млн евро

Райо Вальекано – 13,8 млн евро

Кристал Пэлас – 13,4 млн евро