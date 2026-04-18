Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
Донецкий клуб пополнил свой бюджет на 14,1 млн евро после выхода в полуфинал турнира
В четверг 16 апреля, состоялись матчи Лиги конференций 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.
Борьбу за титул продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» не сумел на выезде переиграть нидерландский «АЗ Алкмаар» (2:2), однако по сумме двух встреч «горняки» пробились в следующий раунд.
Аналитический портал Football Meets Data опубликовал рейтинг с информацией о том, сколько заработали все учасники нынешнего сезона, в том числе и четыре полуфиналиста.
Победа над нидерландским «АЗ Алкмаар» и завоевание путевки в 1/2 финала позволили «горнякам» суммарно заработать 14,1 млн евро – по этому показателю украинский клуб занимает первое место.
Следующим соперником подопечных Арды Турана станет английский «Кристал Пэлас» – первый матч состоится 30 апреля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).
Доходы полуфиналистов Лиги Конференций 2025/26:
- Шахтер – 14,1 млн евро
- Страсбур – 14 млн евро
- Райо Вальекано – 13,8 млн евро
- Кристал Пэлас – 13,4 млн евро
💰 UEFA prize money for teams that qualified for 🟢 UECL SF:— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
✅ Includes:
▪️Performance rewards (points, ranking position, KO… pic.twitter.com/3ToLFXMKKi
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
