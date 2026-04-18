Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
Лига конференций
18 апреля 2026, 14:17 |
1061
1

Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26

Донецкий клуб пополнил свой бюджет на 14,1 млн евро после выхода в полуфинал турнира

18 апреля 2026, 14:17 |
1061
1 Comments
Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
ФК Шахтер Донецк

В четверг 16 апреля, состоялись матчи Лиги конференций 2025/26, по итогам которых определились четыре претендента на победу в турнире.

Борьбу за титул продолжит и представитель Украины – донецкий «Шахтер» не сумел на выезде переиграть нидерландский «АЗ Алкмаар» (2:2), однако по сумме двух встреч «горняки» пробились в следующий раунд.

Аналитический портал Football Meets Data опубликовал рейтинг с информацией о том, сколько заработали все учасники нынешнего сезона, в том числе и четыре полуфиналиста.

Победа над нидерландским «АЗ Алкмаар» и завоевание путевки в 1/2 финала позволили «горнякам» суммарно заработать 14,1 млн евро – по этому показателю украинский клуб занимает первое место.

Следующим соперником подопечных Арды Турана станет английский «Кристал Пэлас» – первый матч состоится 30 апреля на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша).

Доходы полуфиналистов Лиги Конференций 2025/26:

  • Шахтер – 14,1 млн евро
  • Страсбур – 14 млн евро
  • Райо Вальекано – 13,8 млн евро
  • Кристал Пэлас – 13,4 млн евро
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера
Туран – 5-й турецкий тренер, который вывел команду в полуфинал еврокубков
Лига конференций АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар - Шахтер Шахтер Донецк Страсбург Райо Вальекано Кристал Пэлас финансы
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
Футбол | 18 апреля 2026, 09:18 4
Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии

Поговорим об игроках полузащиты и нападения, которые лучше остальных реализовывают моменты

Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Футбол | 18 апреля 2026, 08:52 7
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны

Список возглавил Гарри Кейн

Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 10:28
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
В УЕФА оценили работу Андрея Шевченко и Украинской ассоциации футбола
Футбол | 18.04.2026, 14:47
В УЕФА оценили работу Андрея Шевченко и Украинской ассоциации футбола
В УЕФА оценили работу Андрея Шевченко и Украинской ассоциации футбола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так за сам вихід лише 2.5 млн.? Все інше за цілий сезон! А то б за 15 млн. можна трьох нових бразильців купити, а інших трьох продати за не меншу суму за кожного.
Ответить
-1
Популярные новости
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 33
Футбол
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
Легендарный вратарь Реала разнес Лунина после поражения от Баварии
16.04.2026, 09:23 29
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51
Бокс
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
Мирон Маркевич оценил игру Лунина в матче с Баварией
16.04.2026, 14:44
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем