  4. Шевченко ответил, будут ли натурализовать легионеров для сборной Украины
18 апреля 2026, 16:22
Шевченко ответил, будут ли натурализовать легионеров для сборной Украины

Иностранный футболист получит шанс, если выполнит все условия и проживет в стране пять лет

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, что получить украинское гражданство для игры за сборную можно только при соблюдении строгих условий – иностранец должен выступать в стране больше пяти лет:

«Это означает, что все время, пока идет полномасштабная война, иностранец находится в Украине, играет за украинский клуб. Здесь платит налоги, полностью интегрирован в украинское общество. Он переживает с нами эти обстрелы и помогает нашей армии, платит налоги».

Шевченко подчеркнул, что федерация не собирается привозить легионеров из-за границы и натурализовать, ведь такой подход не отвечает принципам сборной.

Однако если иностранный футболист живет в Украине и выполнил все необходимые условия, в таком случае он может получить шанс попасть в национальную команду:

«Если игрок разделяет все вызовы вместе со страной, включая войну, он может рассчитывать на шанс в сборной», – подытожил глава УАФ.

Николай Тытюк Источник: 24 канал
