Шевченко ответил, будут ли натурализовать легионеров для сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко рассказал, что получить украинское гражданство для игры за сборную можно только при соблюдении строгих условий – иностранец должен выступать в стране больше пяти лет:

«Это означает, что все время, пока идет полномасштабная война, иностранец находится в Украине, играет за украинский клуб. Здесь платит налоги, полностью интегрирован в украинское общество. Он переживает с нами эти обстрелы и помогает нашей армии, платит налоги».

Шевченко подчеркнул, что федерация не собирается привозить легионеров из-за границы и натурализовать, ведь такой подход не отвечает принципам сборной.

Однако если иностранный футболист живет в Украине и выполнил все необходимые условия, в таком случае он может получить шанс попасть в национальную команду:

«Если игрок разделяет все вызовы вместе со страной, включая войну, он может рассчитывать на шанс в сборной», – подытожил глава УАФ.