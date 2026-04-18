Денис МАРЧЕНКО: «Очень рад снова выйти на поле и помочь команде»
Голкипер «Оболони» прокомментировал ничью с «Полтавой»
Украинский голкипер «Оболони» Денис Марченко прокомментировал ничью с «Полтавой» (1:1) в матче УПЛ:
– Тяжёлый матч для команды. Сегодня не удалось победить, но во время пенальти у вас был шанс спасти команду. Чего не хватило?
– Честно говоря, не знаю. Надо посмотреть этот эпизод. Я угадал направление и угол удара, но не отбил. Не могу сейчас сказать, что именно сделал не так – проанализирую это позже.
– Команда отыгралась, но как воспринимаете эту ничью?
– Я считаю, что это 100% негатив. Мы сегодня отдали два очка. По игре и по самой сути матча должны были побеждать.
– После паузы вы снова вышли на поле. Скучали по игровой практике?
– Да, конечно, скучал. Очень рад снова выйти на поле и помочь команде. То, что не играл – это решение тренерского штаба. Я его полностью принимаю и всегда готов помочь.
– Что скажете о пенальти в ворота «Оболони»?
– В динамике сложно оценить, но, на мой взгляд, скорее пенальти был, чем нет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Донецкий клуб пополнил свой бюджет на 14,1 млн евро после выхода в полуфинал турнира
Георгий может перейти в «Сельту»