  4. Денис МАРЧЕНКО: «Очень рад снова выйти на поле и помочь команде»
ФК Оболонь. Денис Марченко

Украинский голкипер «Оболони» Денис Марченко прокомментировал ничью с «Полтавой» (1:1) в матче УПЛ:

– Тяжёлый матч для команды. Сегодня не удалось победить, но во время пенальти у вас был шанс спасти команду. Чего не хватило?

– Честно говоря, не знаю. Надо посмотреть этот эпизод. Я угадал направление и угол удара, но не отбил. Не могу сейчас сказать, что именно сделал не так – проанализирую это позже.

– Команда отыгралась, но как воспринимаете эту ничью?

– Я считаю, что это 100% негатив. Мы сегодня отдали два очка. По игре и по самой сути матча должны были побеждать.

– После паузы вы снова вышли на поле. Скучали по игровой практике?

– Да, конечно, скучал. Очень рад снова выйти на поле и помочь команде. То, что не играл – это решение тренерского штаба. Я его полностью принимаю и всегда готов помочь.

– Что скажете о пенальти в ворота «Оболони»?

– В динамике сложно оценить, но, на мой взгляд, скорее пенальти был, чем нет.

По теме:
КОРОБОВ: «Когда Динамо пропускает быстрый гол, это не повод расстраиваться»
Колос – ЛНЗ – 1:0. Сенсация в Ковалевке. Видео голов и обзор матча
Впервые в истории. Колос минимально победил ЛНЗ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
Футбол | 18 апреля 2026, 14:17 1
Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26
Стало известно, сколько заработал Шахтер в Лиге конференций 2025/26

Донецкий клуб пополнил свой бюджет на 14,1 млн евро после выхода в полуфинал турнира

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18 апреля 2026, 07:34 33
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18.04.2026, 08:10
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Теннис | 17.04.2026, 18:02
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.04.2026, 11:00
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 15
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
16.04.2026, 08:22
Бокс
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
16.04.2026, 10:13 6
Футбол
