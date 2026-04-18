Бартулович и Баранов выбрали составы на матч Металлист 1925 – Кудровка

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 18 апреля, сыграют харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка» из Черниговской области.

Наставники команд – Младен Бартулович и Василий Баранов – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 41 балл. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 21 пункт.

В предыдущем матче подопечные Баранова потерпели поражение от криворожского «Кривбасса» (1:2), а харьковский клуб в перенесенном матче 15-го тура уничтожил ровенский «Верес» (4:0).

Металлист 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Дубко, Мартынюк, Калюжный, Моура, Когут, Литвиненко, Антюх, Итодо

Кудврока: Караващенко, Коллахуазо, Потимков, Фарина, Гусев, Кая Макоссо, Думанюк, Глущенко, Сторчоус, Морозко, Таипи

