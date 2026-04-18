Талантливый форвард был вынужден покинуть Динамо из-за своего возраста

Лучший игрок 26-го тура Второй лиги чемпионата Украины, форвард «Александрии-2» Дмитрий Кремчанин прокомментировал победу над «Колосом-2», а также рассказал, почему был вынужден уйти из киевского «Динамо».

Талантливый форвард не мог играть за U-19 из-за своего возраста, однако не получил шанса закрепиться в первой команде, которую на тот момент возглавлял Александр Шовковский.

– Мне приятно получать признание от авторитетных специалистов, но героем себя не считаю. Все футболисты нашей команды сыграли на максимум и смогли уверенно победить лидера группы. Счастлив, что помог своей команде набрать три очка.

Безусловно, все вместе радовались этой победе, но эйфории не было. Всегда очень приятно побеждать лидера группы, к тому же с таким счетом. Получили положительные эмоции и готовимся к следующему матчу. Впереди у нас много работы.

– Вопрос о вашем контракте с «Александрией». Вы перешли из «Динамо» летом прошлого года. Предложения остаться в Киеве не было?

– Из-за своего возраста не мог играть в юношеской команде «Динамо». Продлить контракт мне не предлагали. Поступило предложение из «Александрии», на которое я согласился.

Сейчас все мысли об этой команде, я стараюсь развиваться и становиться лучше. Как будет дальше – покажет только время, – рассказал Кремчанин.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий провел 15 матчей во Второй лиге и забил пять голов. В активе Кремчанина – 33 игры за «Динамо» U-19 (24 результативных удара и 13 ассистов).