Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч СК Полтава раскритиковал арбитра матча против Оболони в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 09:51 |
Игорь Тимченко поделился эмоциями после ничьей своей команды против Оболони

СК Полтава. Игорь Тимченко

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после ничьей своей команды против Оболони (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Такая трудная игра, конечно. Правильно вы говорите, будто выигрывали, а затем изъятие. Мне тяжело судить: наверное, было удаление, то, что я увидел. Я попросил Олега Веремиенко играть уже внимательнее и [это] его ошибка. И конечно, команде уже стало сложно в таких условиях.

Затем пенальти в наши ворота. Пенальти тоже нужно смотреть, не могу так судить. Однозначно была рука или не было. В общем я команду поблагодарил, потому что играть в меньшинстве практически 30 минут – очень тяжело.

И я не знаю, как было со стороны, а то, что мне было на поле [видно], совсем не понравилось судейство. Потому что я считаю, что все фолы мельчайшие и все такие спорные моменты, он смотрел только в одну сторону.

Может быть у меня субъективный взгляд, конечно, но я тоже не пойму, почему мы играли 3 или 4 минуты после тревоги. Как он взял на себя такую ​​ответственность, мне это тоже не понятно. То есть не хотел, чтобы мы в меньшинстве отдохнули в раздевалке. То есть, эти моменты мне не понравились.

А так хорошая игра с хорошей командой, конечно, могла победить, но и могла проиграть. Ну, и это, вероятно, закономерный результат.

– Вы вспомнили о желтой второй карте Веремиенко. Сейчас уже пора с ним поговорить. Может быть, вы спросили, что он вам сказал, почему фолил?

– Ну, я по горячим следам не разбирал, потому что можно наговорить. Конечно, он расстроен. Но это его заблуждение – 100 процентов. Потому что мяч, правильно говорите, внутри поля. И мяч, нападающий, наверное, не доставал.

Опытный защитник должен играть наиболее надежно. К сожалению, такие ошибки нам не дают одерживать победу.

То же самое, могу сказать, и по пенальти в наши ворота. Коцюмака мог осторожнее сыграть, руку не выставлять. Там ситуация не нуждалась в том, чтобы поднимать руку. Поэтому такие моменты не дают нам выигрывать игры, – сказал Тимченко.

По теме:
Богдан РЕДУШКО: «Ощущения невероятные. Это особый момент»
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Мы провалили второй тайм матча против Динамо»
Супряга и неожиданный лидер. Топ-5 игроков УПЛ-2025/26 по голевой конверсии
Игорь Тимченко Полтава Оболонь Киев Оболонь - Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Футбол | 17 апреля 2026, 17:31 206
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю

Команда Игоря Костюка в волевом стиле обыграла «мужиков», пропустив в дебюте игры

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18 апреля 2026, 08:10 13
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Тренер не приехал на конгресс УАФ

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18.04.2026, 07:34
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Футбол | 18.04.2026, 09:36
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Футбол | 18.04.2026, 03:32
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Реал выгонит двух футболистов после поражения от Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
После поражения от Баварии Реал готов попрощаться с четырьмя игроками
16.04.2026, 14:27 1
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 89
Футбол
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
17.04.2026, 15:20 15
Теннис
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
17.04.2026, 06:47 23
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 8
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем