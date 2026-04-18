Коуч СК Полтава раскритиковал арбитра матча против Оболони в УПЛ

Тренер СК Полтава Игорь Тимченко поделился эмоциями после ничьей своей команды против Оболони (1:1) в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги.

Такая трудная игра, конечно. Правильно вы говорите, будто выигрывали, а затем изъятие. Мне тяжело судить: наверное, было удаление, то, что я увидел. Я попросил Олега Веремиенко играть уже внимательнее и [это] его ошибка. И конечно, команде уже стало сложно в таких условиях.

Затем пенальти в наши ворота. Пенальти тоже нужно смотреть, не могу так судить. Однозначно была рука или не было. В общем я команду поблагодарил, потому что играть в меньшинстве практически 30 минут – очень тяжело.

И я не знаю, как было со стороны, а то, что мне было на поле [видно], совсем не понравилось судейство. Потому что я считаю, что все фолы мельчайшие и все такие спорные моменты, он смотрел только в одну сторону.

Может быть у меня субъективный взгляд, конечно, но я тоже не пойму, почему мы играли 3 или 4 минуты после тревоги. Как он взял на себя такую ​​ответственность, мне это тоже не понятно. То есть не хотел, чтобы мы в меньшинстве отдохнули в раздевалке. То есть, эти моменты мне не понравились.

А так хорошая игра с хорошей командой, конечно, могла победить, но и могла проиграть. Ну, и это, вероятно, закономерный результат.

– Вы вспомнили о желтой второй карте Веремиенко. Сейчас уже пора с ним поговорить. Может быть, вы спросили, что он вам сказал, почему фолил?

– Ну, я по горячим следам не разбирал, потому что можно наговорить. Конечно, он расстроен. Но это его заблуждение – 100 процентов. Потому что мяч, правильно говорите, внутри поля. И мяч, нападающий, наверное, не доставал.

Опытный защитник должен играть наиболее надежно. К сожалению, такие ошибки нам не дают одерживать победу.

То же самое, могу сказать, и по пенальти в наши ворота. Коцюмака мог осторожнее сыграть, руку не выставлять. Там ситуация не нуждалась в том, чтобы поднимать руку. Поэтому такие моменты не дают нам выигрывать игры, – сказал Тимченко.