  Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 08:52 | Обновлено 18 апреля 2026, 09:09
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»

Защитник «Динамо» рассказал о матче против «Зари» (3:1)

18 апреля 2026, 08:52 | Обновлено 18 апреля 2026, 09:09
545
0
Владислав ДУБИНЧАК: «Рад вернуться. Главный тренер сказал мне, что...»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник киевского Динамо Владислав Дубинчак поделился эмоциями после победы своей команды над луганской Зарей (3:1) в матче 24 тура Украинской Премьер-лиги.

– Позитивные эмоции, мы выиграли сегодня. Я рад вернуться, потому что не играл в течение такого долгого периода.

– Вы вышли на сегодняшнюю игру в стартовом составе. Какие у вас были эмоции, когда узнали об этом?

– Я был счастлив. Я разговаривал с главным тренером, и он сказал мне, что буду играть сегодня, потому я готовился к этому. Хорошо, что мы сегодня победили, и потому положительные эмоции.

– Пропущенный гол как-то снял вас и команду?

– Конечно, смутил, потому что мы выходили с одним планом на игру, а когда пропускаешь гол, то он меняется. Поэтому мы адаптировались к происходящему на поле. Не всегда получалось сразу сориентироваться, поэтому нам нужно было немного больше времени на это.

– Чувствовали, что в конце концов удастся отыграться? Преимущество по игре выглядело значительным.

– Да, но бывает, что создаешь моменты, но не реализуешь их. Поэтому было большее волнение относительно того, чтобы реализовать свой момент.

- Насколько важна эта победа ввиду неудачных результатов в предыдущих матчах?

– Очень важна, особенно перед кубковым матчем. Положительные эмоции нам сейчас очень нужны.

– Что можете сейчас сказать о матче против «Буковины» в полуфинале Кубка Украины?

– Будем стараться победить и выйти в финал Кубка. Также «Буковина» будет стараться победить нас. Я думаю, что это будет очень важная игра для обеих команд, и будет интересно, – сказал Владислав.

Владислав Дубинчак Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
