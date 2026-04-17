В субботу, 18 апреля, в 17:00 женская сборная Украины проведёт матч против сборной Испании в рамках четвёртого тура квалификации к чемпионату мира.

Украинская команда неудачно стартовала в отборе, проиграв все три предыдущих матча: 1:6 против Англии, 1:3 против Испании и 0:1 против Исландии. К сожалению, сенсации не произошло – ещё до начала турнира сборная Украины считалась явным аутсайдером группы, и пока по уровню игры наши девушки уступают даже Исландии.

Во всех встречах команда действовала преимущественно от обороны, позволяя соперницам наносить более 25 ударов по своим воротам. В такой ситуации рассчитывать на очки в текущей квалификации крайне сложно. Тем не менее, матчи против таких сильных соперников, как Испания и Англия, дают важный опыт, который может помочь сборной Украины прогрессировать в будущем.

Sport.ua проведёт текстовую трансляцию матча Испания – Украина, за которой можно следить на украинской версии сайта.