  4. ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой
Эллиот Андерсон попрощался с мамой Хелен...

Instagram. Эллиот Андерсон с мамой

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон опубликовал трогательное обращение к своей матери Хелен после ее смерти.

23-летний футболист пропустил матч Лиги Европы против «Порту», чтобы быть рядом с семьей. В Instagram он поделился семейными фото и написал: «Мама, ты – самый особенный человек. Ты дарила нам радость каждый день. Ты боролась с огромной силой, и я безмерно горжусь тобой. Спасибо за все, что ты сделала для нашей семьи. Я знаю, ты смотришь на нас. Покойся с миром. Люблю тебя».

Хелен всегда поддерживала сына – от академии «Ньюкасла» до выступлений в Премьер-лиге.

Брат игрока также посвятил ей пост: «Я люблю тебя, мама. Ты была моей главной поддержкой и мотивацией».

Партнеры по «Форест» поддержали Андерсона после победы над «Порту», подняв его футболку с надписью: «Семья – прежде всего. Мы с тобой».

Максим Лапченко Источник: The Sun
Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Команда Игоря Костюка в волевом стиле обыграла «мужиков», пропустив в дебюте игры

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Икер КАСИЛЬЯС: «Это лучший вратарь в истории футбола»
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
