ФОТО. Звезда АПЛ опубликовал болезненное прощание с мамой

Полузащитник «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон опубликовал трогательное обращение к своей матери Хелен после ее смерти.

23-летний футболист пропустил матч Лиги Европы против «Порту», чтобы быть рядом с семьей. В Instagram он поделился семейными фото и написал: «Мама, ты – самый особенный человек. Ты дарила нам радость каждый день. Ты боролась с огромной силой, и я безмерно горжусь тобой. Спасибо за все, что ты сделала для нашей семьи. Я знаю, ты смотришь на нас. Покойся с миром. Люблю тебя».

Хелен всегда поддерживала сына – от академии «Ньюкасла» до выступлений в Премьер-лиге.

Брат игрока также посвятил ей пост: «Я люблю тебя, мама. Ты была моей главной поддержкой и мотивацией».

Партнеры по «Форест» поддержали Андерсона после победы над «Порту», подняв его футболку с надписью: «Семья – прежде всего. Мы с тобой».