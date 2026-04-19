Лунин может принять неожиданное решение после фиаско с Баварией

Мадридский «Реал» не планирует в ближайшее время менять основного вратаря. В команде считают Тибо Куртуа незаменимым первым номером и настоящим лидером команды.

В то же время ситуация с Андреем Луниным выглядит менее однозначной. Несмотря на преданность роли второго вратаря и контракт до 2030 года, окружение украинца допускает вариант с уходом ради регулярной игровой практики.

В случае трансфера Лунина у «сливочных» есть два сценария: сделать ставку на молодого вратаря Франа Гонсалеса или выйти на рынок в поисках более опытного дублера для Куртуа.