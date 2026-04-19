  4. Лунин может принять неожиданное решение после фиаско с Баварией
19 апреля 2026, 04:02
Лунин может принять неожиданное решение после фиаско с Баварией

Окружение украинца может повлиять на его уход

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не планирует в ближайшее время менять основного вратаря. В команде считают Тибо Куртуа незаменимым первым номером и настоящим лидером команды.

В то же время ситуация с Андреем Луниным выглядит менее однозначной. Несмотря на преданность роли второго вратаря и контракт до 2030 года, окружение украинца допускает вариант с уходом ради регулярной игровой практики.

В случае трансфера Лунина у «сливочных» есть два сценария: сделать ставку на молодого вратаря Франа Гонсалеса или выйти на рынок в поисках более опытного дублера для Куртуа.

Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Тибо Куртуа
Дмитрий Олийченко Источник: The Athletic
Украинская команда удивила Йожефа Сабо
Футбол | 19 апреля 2026, 02:02 0
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
