У Филиппа Будковского Динамо в приоритете
Форвард луганчан забил 5-й мяч динамовцам в чемпионатах Украины
34-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил свой 5-й мяч «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа. Три автографа в воротах киевлян Филипп поставил в рядах «Зари», по одному – в составах «Десны» и «Полесья».
К слову, в УПЛ Будковский забивал 28 командам элиты, при этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки именно голкиперов «Динамо», а также «Ворсклы».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие не менее 5 мячей Динамо в чемпионатах Украины
|
Голы
|
Игрок
|
Клубы
|
Сезоны
|
7
|
Сергей ЗАКАРЛЮКА
|
ЦСКА/Арсенал (5),
|
2000-2010
|
|
|
Металлург Д (1), Ильичевец (1)
|
|
6
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец (3), Металлург Д (2),
|
2004-2013
|
|
|
Говерла (1)
|
|
6
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
2008-2013
|
6
|
МАРЛОС
|
Металлист (1), Шахтер (5)
|
2014-2020
|
5
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр (3), Борисфен (2)
|
1992-2004
|
5
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
Металлург З (3), Днепр (1),
|
1998-2006
|
|
|
Черноморец (1)
|
|
5
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (4), Днепр (1)
|
2000-2008
|
5
|
ЖАДСОН
|
Шахтер
|
2005-2008
|
5
|
Лаки ИДАХОР
|
Ворскла (1), Таврия (4)
|
2004-2011
|
5
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
2012-2015
|
5
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
2011-2016
|
5
|
Артем ГРОМОВ
|
Ворскла (2), Заря (3)
|
2013-2020
|
5
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (2), Шахтер (3)
|
2014-2021
|
5
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Десна (1), Полесье (1), Заря (3)
|
2021-2026
Сезоны обозначены годом их окончания.
