  4. У Филиппа Будковского Динамо в приоритете
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 22:46 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:50
У Филиппа Будковского Динамо в приоритете

Форвард луганчан забил 5-й мяч динамовцам в чемпионатах Украины

17 апреля 2026, 22:46 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:50
348
0
У Филиппа Будковского Динамо в приоритете
ФК Заря. Филипп Будковский

34-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил свой 5-й мяч «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа. Три автографа в воротах киевлян Филипп поставил в рядах «Зари», по одному – в составах «Десны» и «Полесья».

К слову, в УПЛ Будковский забивал 28 командам элиты, при этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки именно голкиперов «Динамо», а также «Ворсклы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие не менее 5 мячей Динамо в чемпионатах Украины

Голы

Игрок

Клубы

Сезоны

7

Сергей ЗАКАРЛЮКА

ЦСКА/Арсенал (5),

2000-2010

Металлург Д (1), Ильичевец (1)

6

Александр КОСЫРИН

Черноморец (3), Металлург Д (2),

2004-2013

Говерла (1)

6

Марко ДЕВИЧ

Металлист

2008-2013

6

МАРЛОС

Металлист (1), Шахтер (5)

2014-2020

5

Юрий МАКСИМОВ

Днепр (3), Борисфен (2)

1992-2004

5

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З (3), Днепр (1),

1998-2006

Черноморец (1)

5

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (4), Днепр (1)

2000-2008

5

ЖАДСОН

Шахтер

2005-2008

5

Лаки ИДАХОР

Ворскла (1), Таврия (4)

2004-2011

5

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

2012-2015

5

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

2011-2016

5

Артем ГРОМОВ

Ворскла (2), Заря (3)

2013-2020

5

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (2), Шахтер (3)

2014-2021

5

Филипп БУДКОВСКИЙ

Десна (1), Полесье (1), Заря (3)

2021-2026

Сезоны обозначены годом их окончания.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
