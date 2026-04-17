У Филиппа Будковского Динамо в приоритете

34-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил свой 5-й мяч «Динамо» в чемпионатах Украины. Он стал 14-м игроком, достигшим этого рубежа. Три автографа в воротах киевлян Филипп поставил в рядах «Зари», по одному – в составах «Десны» и «Полесья».

К слову, в УПЛ Будковский забивал 28 командам элиты, при этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки именно голкиперов «Динамо», а также «Ворсклы».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие не менее 5 мячей Динамо в чемпионатах Украины

Голы Игрок Клубы Сезоны 7 Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал (5), 2000-2010 Металлург Д (1), Ильичевец (1) 6 Александр КОСЫРИН Черноморец (3), Металлург Д (2), 2004-2013 Говерла (1) 6 Марко ДЕВИЧ Металлист 2008-2013 6 МАРЛОС Металлист (1), Шахтер (5) 2014-2020 5 Юрий МАКСИМОВ Днепр (3), Борисфен (2) 1992-2004 5 Валентин ПОЛТАВЕЦ Металлург З (3), Днепр (1), 1998-2006 Черноморец (1) 5 Андрей ВОРОБЕЙ Шахтер (4), Днепр (1) 2000-2008 5 ЖАДСОН Шахтер 2005-2008 5 Лаки ИДАХОР Ворскла (1), Таврия (4) 2004-2011 5 Клейтон ШАВЬЕР Металлист 2012-2015 5 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер 2011-2016 5 Артем ГРОМОВ Ворскла (2), Заря (3) 2013-2020 5 ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (2), Шахтер (3) 2014-2021 5 Филипп БУДКОВСКИЙ Десна (1), Полесье (1), Заря (3) 2021-2026

Сезоны обозначены годом их окончания.