Будковский, забив Динамо, отпраздновал голевой юбилей
34-летний форвард луганчан забил 60-й мяч в УПЛ
В матче с «Динамо» (1:3) 34-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины. 42 раза он отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 4 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». 33 раза Филипп поражал ворота соперников дома и 27 – в гостях, 22 – в первом тайме, 38 – во втором. 55 мячей забил с игры, 5 – с пенальти.
Чтобы выйти на рубеж «60» Будковскому понадобился 221 матч (ср. результативность - 0,27 за игру) и 15 лет 16 дней, начиная с дебютного гола, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» (1:3). После точных ударов юбиляра вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 28 клубов элитного дивизиона. Чаще других вратарям «Ворсклы», «Динамо» – по 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Колоса», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3. 12 голов Будковского оказались победными для его команд, а еще 12 – ничейными.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Филиппа Будковского в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Клуб Будковского
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
Вратарь
|
1-й
|
01.04.2011
|
Ильичевец
|
Шахтер
|
57’ (1:2)
|
1:3 (д)
|
Андрей ПЯТОВ
|
10-й
|
10.05.2015
|
Заря
|
Днепр
|
43’ (2:0)
|
2:0 (г)
|
Денис БОЙКО
|
20-й
|
06.03.2016
|
Заря
|
Олимпик
|
58’ (1:0)
|
1:1 (г)
|
Заури МАХАРАДЗЕ
|
30-й
|
19.07.2020
|
Десна
|
Заря
|
20’ (1:0)
|
1:1 (г)
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
40-й
|
26.08.2023
|
Полесье
|
Александрия
|
88’ (3:0)
|
3:0 (г)
|
Никита ШЕВЧЕНКО
|
50-й
|
04.05.2025
|
Заря
|
ЛНЗ
|
61’ (1:1)
|
1:1 (г)
|
Евгений КУЧЕРЕНКО
|
60-й
|
17.04.2026
|
Заря
|
Динамо
|
9’ (1:0)
|
1:3 (г)
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
