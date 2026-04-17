Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 22:36 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:45
Будковский, забив Динамо, отпраздновал голевой юбилей

34-летний форвард луганчан забил 60-й мяч в УПЛ

17 апреля 2026, 22:36 | Обновлено 17 апреля 2026, 22:45
129
0
Будковский, забив Динамо, отпраздновал голевой юбилей
ФК Заря. Филипп Будковский

В матче с «Динамо» (1:3) 34-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил 60-й мяч в чемпионатах Украины. 42 раза он отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 4 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». 33 раза Филипп поражал ворота соперников дома и 27 – в гостях, 22 – в первом тайме, 38 – во втором. 55 мячей забил с игры, 5 – с пенальти.

Чтобы выйти на рубеж «60» Будковскому понадобился 221 матч (ср. результативность - 0,27 за игру) и 15 лет 16 дней, начиная с дебютного гола, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» (1:3). После точных ударов юбиляра вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 28 клубов элитного дивизиона. Чаще других вратарям «Ворсклы», «Динамо» – по 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Колоса», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3. 12 голов Будковского оказались победными для его команд, а еще 12 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Филиппа Будковского в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб Будковского

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

01.04.2011

Ильичевец

Шахтер

57’ (1:2)

1:3 (д)

Андрей ПЯТОВ

10-й

10.05.2015

Заря

Днепр

43’ (2:0)

2:0 (г)

Денис БОЙКО

20-й

06.03.2016

Заря

Олимпик

58’ (1:0)

1:1 (г)

Заури МАХАРАДЗЕ

30-й

19.07.2020

Десна

Заря

20’ (1:0)

1:1 (г)

Никита ШЕВЧЕНКО

40-й

26.08.2023

Полесье

Александрия

88’ (3:0)

3:0 (г)

Никита ШЕВЧЕНКО

50-й

04.05.2025

Заря

ЛНЗ

61’ (1:1)

1:1 (г)

Евгений КУЧЕРЕНКО

60-й

17.04.2026

Заря

Динамо

9’ (1:0)

1:3 (г)

Руслан НЕЩЕРЕТ
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Свитолина одолела 14-ю ракетку мира и вышла в полуфинал WTA 500 в Штутгарте
