ФАБРЕГАС – после нового фиаско: «Сассуоло показал мастер-класс»

Поражение от «Сассуоло» (1:2) в матче 33-го тура Серии А может лишить «Комо» надежд на историческое попадание в Лигу чемпионов. Команда Сеска Фабрегаса сенсационно держалась в топ-4, но в последних трех турах набрала всего одно очко.

– Сегодня был не наш день. Нужно отдать должное «Сассуоло», который очень хорошо подготовился к игре, – заявил Фабрегас после встречи.

– Мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Мы были не на должном уровне, и «Сассуоло» показал мастер-класс. Соперник раньше ни разу не оборонялся низким блоком и сделал это, чтобы навредить нам. Мы ужасно плохо работали над предотвращением голевых моментов, – добавил испанский тренер.

38-летний Сеск Фабрегас рассматривается в качестве потенциальной замены главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.