Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала

В составе «Реал Мадрид» может произойти серьезная перестройка – клуб рассматривает вариант расставания сразу с несколькими футболистами после фиаско от «Баварии».

По информации источника, в список потенциальных кандидатов на уход входят: Давид Алаба, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Фран Гарсия или Ферлан Менди, Гонсало Гарсия, Рауль Асенсио.

Кроме того, руководство мадридского клуба также готово выслушать предложения по Андрею Лунину и Браиму Диасу.

Вероятные изменения могут коснуться как опытных игроков, так и молодых талантов, а решение по каждому футболисту будет зависеть от предложений на трансферном рынке.