Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
Испания
19 апреля 2026, 23:57 |
654
0

Вратаря сборной Украины готовы продать после громкого провала

«Реал» рассмотрит трансферы ряда игроков, в том числе и Лунина

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В составе «Реал Мадрид» может произойти серьезная перестройка – клуб рассматривает вариант расставания сразу с несколькими футболистами после фиаско от «Баварии».

По информации источника, в список потенциальных кандидатов на уход входят: Давид Алаба, Дани Карвахаль, Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Фран Гарсия или Ферлан Менди, Гонсало Гарсия, Рауль Асенсио.

Кроме того, руководство мадридского клуба также готово выслушать предложения по Андрею Лунину и Браиму Диасу.

Вероятные изменения могут коснуться как опытных игроков, так и молодых талантов, а решение по каждому футболисту будет зависеть от предложений на трансферном рынке.

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Ферлан Менди Давид Алаба Дани Карвахаль Дани Себальос Эдуардо Камавинга Гонсало Гарсия Рауль Асенсио Браим Диас
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем