В УЕФА пообещали, что Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину
Александер Чеферин приедет к нам, пообещал сотрудник УЕФА
Советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент пообещал, что руководитель организации Александер Чеферин посетит нашу страну.
– Конечно, я думаю, что Александер Чеферин тоже приедет в Украину. Но он очень занят. Как многие могут себе представить, у нас всегда много мероприятий, вызовов. Мир сейчас очень разделен, и есть много вещей и причин. Он очень занят и постоянно путешествует по всей Европе. Конечно, я уверен, что, если его календарь позволит, он также обязательно посетит Украину, – сказал Климент.
Чеферин дважды был в Украине до войны – осенью 2016 года и три года спустя.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов
Команду может возглавить Мальдера