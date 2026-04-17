В УЕФА пообещали, что Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину

Советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент пообещал, что руководитель организации Александер Чеферин посетит нашу страну.

– Конечно, я думаю, что Александер Чеферин тоже приедет в Украину. Но он очень занят. Как многие могут себе представить, у нас всегда много мероприятий, вызовов. Мир сейчас очень разделен, и есть много вещей и причин. Он очень занят и постоянно путешествует по всей Европе. Конечно, я уверен, что, если его календарь позволит, он также обязательно посетит Украину, – сказал Климент.

Чеферин дважды был в Украине до войны – осенью 2016 года и три года спустя.