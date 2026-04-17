  4. В УЕФА пообещали, что Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину
17 апреля 2026, 19:35 |
205
0

В УЕФА пообещали, что Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину

Александер Чеферин приедет к нам, пообещал сотрудник УЕФА

17 апреля 2026, 19:35 |
205
0
В УЕФА пообещали, что Чеферин когда-нибудь обязательно посетит Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Советник президента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Йозеф Климент пообещал, что руководитель организации Александер Чеферин посетит нашу страну.

– Конечно, я думаю, что Александер Чеферин тоже приедет в Украину. Но он очень занят. Как многие могут себе представить, у нас всегда много мероприятий, вызовов. Мир сейчас очень разделен, и есть много вещей и причин. Он очень занят и постоянно путешествует по всей Европе. Конечно, я уверен, что, если его календарь позволит, он также обязательно посетит Украину, – сказал Климент.

Чеферин дважды был в Украине до войны – осенью 2016 года и три года спустя.

Руслан Полищук Источник: Трибуна
