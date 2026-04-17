Эпицентр собирается сменить арену для матчей в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» собирается 23 мая в поединке 30-го тура УПЛ принимать «Полтаву» в родных стенах.

По имеющейся информации, к этому времени на стадионе имени Григория Тонкочеева в Каменце-Подольском должны завершить работы по установке искусственного освещения. Именно по этой причине подолянам было запрещено проводить календарные матчи дома.

В настоящее время подопечные Сергея Нагорняка в Дунаевцах, которые в 30 километрах от Каменец-Подольского, готовятся к поединку 24 тура с «Карпатами», который состоится 19 апреля в Киеве.

После продолжительного перерыва уже тренируется в общей группе защитник Владимир Танчик и не исключено, что он попадет в заявку на противостояние с львовянами.

А вот кто точно не поможет в ближайшем туре, так это нападающий Андрей Борячук, еще восстанавливающийся после травмы.

Пока «Эпицентр» занимает 11 место в чемпионате, набрав 23 очка.