Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр собирается сменить арену для матчей в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:00
800
0

Эпицентр собирается сменить арену для матчей в УПЛ

На стадионе в Каменце-Подольском решают вопросы с искусственным освещением

17 апреля 2026, 17:57 | Обновлено 17 апреля 2026, 18:00
800
0
Эпицентр собирается сменить арену для матчей в УПЛ
ФК Эпицентр

Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» собирается 23 мая в поединке 30-го тура УПЛ принимать «Полтаву» в родных стенах.

По имеющейся информации, к этому времени на стадионе имени Григория Тонкочеева в Каменце-Подольском должны завершить работы по установке искусственного освещения. Именно по этой причине подолянам было запрещено проводить календарные матчи дома.

В настоящее время подопечные Сергея Нагорняка в Дунаевцах, которые в 30 километрах от Каменец-Подольского, готовятся к поединку 24 тура с «Карпатами», который состоится 19 апреля в Киеве.

После продолжительного перерыва уже тренируется в общей группе защитник Владимир Танчик и не исключено, что он попадет в заявку на противостояние с львовянами.

А вот кто точно не поможет в ближайшем туре, так это нападающий Андрей Борячук, еще восстанавливающийся после травмы.

Пока «Эпицентр» занимает 11 место в чемпионате, набрав 23 очка.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Полтава Владимир Танчик Андрей Борячук
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем