Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вероника Подрез – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 апреля 2026, 16:40 | Обновлено 17 апреля 2026, 16:42
Вероника Подрез – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане

17 апреля украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 209) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Руане, Франция.

В четвертьфинале украинка встретится с представительницей Великобритании Кэти Бултер (WTA 64). Поединок начнется ориентировочно в 16:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние.

Победительница поединка в полуфинале поборется либо с Анной Бондар (Венгрия, WTA 65), либо с Сораной Кырстей (Румыния, WTA 26).

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вероника Подрез Кэти Бултер смотреть онлайн WTA Руан
Даниил Агарков
Виграла гейм з 0:40!!!
Перший єєє !
Але є брейк!З 0-40!
Відігратися з 0:40 на чужій подачі це показник. Після цього вже нескладно взяти свою і сет
Є перший сет!
Є 1 сет,ейсом!
Поки що Ніка добре грає, агресивно і навіть красиво ..)
Лицо Батлер точно так он как вчера у Кочеретто типа Та шож це робиться 
хто , де знайшов цей до кінця необроблений діамант , я приємно здивований грі цієї дівчини , талантіще.
Таке враження, що сьогодні Вероніка і бульбозавра може подолати.
Цей розумний,зрячий  теніс з паузами перед ударом- вау! Хто знаэ як Ніка тримає паузу на харді?
Не вдалось таки Булі зіскочити у Вероніки з гачка. Бий, Вероніка сильно, але акуратно і надалі
Мододець!
Марсело Риас дубль 2 но нужно работать над точностью ударов
1 сет, як то кажуть, "на класі")
Розтринькала Ніка свою перевагу, треба зібратися надалі
Ехх ,поспішайко.
Треба зараз не програти свою подачу!
Ого, 5 гейм 1 сету - то якась вже Соболєнка на мінімалках (в сенсі, що не волає як різана)
Хто небудь розуміє, що відбувається. Вероніка вже три брейки зробила!
