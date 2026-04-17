Украина. Премьер лига
По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров

Будковский первым добрался до отметки в 10 мячей, Пономаренко догнал

17 апреля 2026, 15:51 | Обновлено 17 апреля 2026, 15:54
ФК Заря. Филипп Будковский

В матче между Динамо и Зарей на старте встречи гости сумели выйти вперед благодаря голу Филиппа Будковского с пенальти. Опытный игрок использовал фол Матвея Пономаренко в штрафной.

Для Будковского это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Филипп первым добрался до этого показателя и стал лидером гонки бомбардиров, однако Пономаренко быстро сравнял счет и догнал Будковского.

9 голов у Бубакара Фаала, а по восемь голов оформили Николай Гайдучик, Андрей Сторчоус и Марк Ассинор.

По теме:
ВИДЕО. За что поставили пенальти? Будковский забил в ворота Динамо
На фронте погиб внук экс-главы Федерации футбола Украины
Шанс для ЛНЗ? Саленко обеспокоен делами Шахтера на финише сезона УПЛ
Филипп Будковский Заря - Динамо Заря Луганск Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17 апреля 2026, 06:47 19
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1

Благодаря успеху Шахтера – подъем на 23-е место в таблице коэффициентов

Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Футбол | 17 апреля 2026, 13:01 0
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо
Назван футболист, который может составить конкуренцию Пономаренко в Динамо

Виталий Лобко забил восемь голов за последние восемь матчей в чемпионате Украины U-19

Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Футбол | 17.04.2026, 06:23
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
Хоккей | 17.04.2026, 07:35
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
ЧМ по хоккею U-18. Сборная Украины узнала соперников и календарь турнира
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Футбол | 16.04.2026, 21:41
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
Популярные новости
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
Арбелоа назвал виновника поражения Реала от Баварии
16.04.2026, 08:49 16
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
16.04.2026, 07:32 28
Бокс
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
В Испании вынесли жесткий вердикт Лунину после матча с Баварией
16.04.2026, 08:02 19
Футбол
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
