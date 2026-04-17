По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров
Будковский первым добрался до отметки в 10 мячей, Пономаренко догнал
В матче между Динамо и Зарей на старте встречи гости сумели выйти вперед благодаря голу Филиппа Будковского с пенальти. Опытный игрок использовал фол Матвея Пономаренко в штрафной.
Для Будковского это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.
Филипп первым добрался до этого показателя и стал лидером гонки бомбардиров, однако Пономаренко быстро сравнял счет и догнал Будковского.
9 голов у Бубакара Фаала, а по восемь голов оформили Николай Гайдучик, Андрей Сторчоус и Марк Ассинор.
