По 10 голов в сезоне. В УПЛ – два лидера гонки бомбардиров

В матче между Динамо и Зарей на старте встречи гости сумели выйти вперед благодаря голу Филиппа Будковского с пенальти. Опытный игрок использовал фол Матвея Пономаренко в штрафной.

Для Будковского это десятый гол в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Филипп первым добрался до этого показателя и стал лидером гонки бомбардиров, однако Пономаренко быстро сравнял счет и догнал Будковского.

9 голов у Бубакара Фаала, а по восемь голов оформили Николай Гайдучик, Андрей Сторчоус и Марк Ассинор.