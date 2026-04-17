«Не снимает ответственность». Шевченко поведал, когда решит судьбу Реброва

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко высказался по поводу того, что национальная сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года:

«Украине не удалось попасть на чемпионат мира. Пройти отбор на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нужно предпринять взвешенные шаги, чтобы улучшить результаты.

До конца месяца мы примем окончательное решение в интересах будущего сборной. Нам нужно как можно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.