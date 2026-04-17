  «Не снимает ответственность». Шевченко поведал, когда решит судьбу Реброва
17 апреля 2026, 15:24 |
«Не снимает ответственность». Шевченко поведал, когда решит судьбу Реброва

Президент УАФ высказался о невыходе сборной Украины на чемпионат мира

УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко высказался по поводу того, что национальная сборная Украины не прошла отбор на чемпионат мира по футболу 2026 года:

«Украине не удалось попасть на чемпионат мира. Пройти отбор на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нужно предпринять взвешенные шаги, чтобы улучшить результаты.

До конца месяца мы примем окончательное решение в интересах будущего сборной. Нам нужно как можно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

По теме:
ФОТО. Милота дня. Экс-футболист сборной Украины поздравил сына с ДР
ФОТО. Шокирующая сумма: сколько получил Мудрик, не играя в Челси?
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Дмитрий Вус Источник: Telegram
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
Футбол | 17 апреля 2026, 12:56 6
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ
В Полесье выступили с заявлением перед матчем против Шахтера в УПЛ

Сергей Кравченко ожидает интересной игры в 24 туре УПЛ

Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Бокс | 17 апреля 2026, 04:05 2
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»

Беллью нахваливает украинца

Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Футбол | 17.04.2026, 06:47
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Футбол | 17.04.2026, 15:37
Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Один футболист Шахтера вошел в символическую сборную Лиги конференций
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Футбол | 16.04.2026, 21:40
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Популярные новости
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
УСИК впервые оценил бой Фьюри – Махмудов: «Я пошел молиться»
15.04.2026, 22:40 1
Бокс
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
15.04.2026, 23:59 48
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
16.04.2026, 00:49 11
Футбол
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
16.04.2026, 06:23 14
Футбол
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
Известна оценка Лунина за сумасшедший матч Бавария – Реал
16.04.2026, 07:34 15
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
15.04.2026, 16:35 16
Футбол
