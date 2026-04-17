«Джокеры» украинских клубов забили 70-й мяч в еврокубках на чужих полях
Автором юбилейного гола стал 19-летний форвард «Шахтера» Лука Мейреллиш
19-летний нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал автором 70-го гостевого гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 43 мяча наши «резервисты» забили на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. По 19 раз отличились на выезде «скамейки» «Динамо» и «Шахтера», 8 – «Днепра», 6 – «Металлиста», 5 – донецкого «Металлурга», 4 – «Ворсклы», 3 – «Зари», по 2 – «Арсенала»/ЦСКА и «Полесья», по 1 – «Кривбасса» и «Черноморца».
К слову, для самого Луки Мейреллиша гол в матче с АЗ стал 10-м в украинской карьере. 5 мячей юный бразилец забил за горняков в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
23.04.1975
|
КК
|
1/2
|
Леонид БУРЯК
|
Динамо
|
ПСВ
|
1:2
|
10-й
|
27.09.2001
|
КУ
|
Р1
|
Юрий СЛАБЫШЕВ
|
Днепр
|
Фиорентина
|
1:2
|
20-й
|
15.02.2006
|
КУ
|
1/16
|
Чиприан МАРИКА
|
Шахтер
|
Лилль
|
2:3
|
30-й
|
25.08.2011
|
ЛЕ
|
КР4
|
Олег БАРАННИК
|
Ворскла
|
Динамо Бх
|
3:2
|
40-й
|
28.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Бешикташ
|
1:1
|
50-й
|
03.08.2021
|
ЛЧ
|
КР3
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
Генк
|
2:1
|
60-й
|
13.08.2024
|
ЛЧ
|
КР3
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Динамо
|
Рейнджерс
|
2:0
|
70-й
|
16.04.2026
|
ЛК
|
1/4
|
ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ
|
Шахтер
|
АЗ
|
2:2
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР3 -третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
