«Джокеры» украинских клубов забили 70-й мяч в еврокубках на чужих полях

19-летний нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал автором 70-го гостевого гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 43 мяча наши «резервисты» забили на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. По 19 раз отличились на выезде «скамейки» «Динамо» и «Шахтера», 8 – «Днепра», 6 – «Металлиста», 5 – донецкого «Металлурга», 4 – «Ворсклы», 3 – «Зари», по 2 – «Арсенала»/ЦСКА и «Полесья», по 1 – «Кривбасса» и «Черноморца».

К слову, для самого Луки Мейреллиша гол в матче с АЗ стал 10-м в украинской карьере. 5 мячей юный бразилец забил за горняков в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Счет 1-й 23.04.1975 КК 1/2 Леонид БУРЯК Динамо ПСВ 1:2 10-й 27.09.2001 КУ Р1 Юрий СЛАБЫШЕВ Днепр Фиорентина 1:2 20-й 15.02.2006 КУ 1/16 Чиприан МАРИКА Шахтер Лилль 2:3 30-й 25.08.2011 ЛЕ КР4 Олег БАРАННИК Ворскла Динамо Бх 3:2 40-й 28.09.2016 ЛЧ ГТ Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо Бешикташ 1:1 50-й 03.08.2021 ЛЧ КР3 АЛАН ПАТРИК Шахтер Генк 2:1 60-й 13.08.2024 ЛЧ КР3 Александр ПИХАЛЕНОК Динамо Рейнджерс 2:0 70-й 16.04.2026 ЛК 1/4 ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ Шахтер АЗ 2:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР3 -третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.