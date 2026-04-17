  4. «Джокеры» украинских клубов забили 70-й мяч в еврокубках на чужих полях
17 апреля 2026, 14:25 | Обновлено 17 апреля 2026, 14:31
«Джокеры» украинских клубов забили 70-й мяч в еврокубках на чужих полях

Автором юбилейного гола стал 19-летний форвард «Шахтера» Лука Мейреллиш

ФК Шахтер. Лука Мейреллиш

19-летний нападающий «Шахтера» Лука Мейреллиш стал автором 70-го гостевого гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 43 мяча наши «резервисты» забили на чужих полях в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 18 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Лиге конференций и 1 – в Кубке кубков. По 19 раз отличились на выезде «скамейки» «Динамо» и «Шахтера», 8 – «Днепра», 6 – «Металлиста», 5 – донецкого «Металлурга», 4 – «Ворсклы», 3 – «Зари», по 2 – «Арсенала»/ЦСКА и «Полесья», по 1 – «Кривбасса» и «Черноморца».

К слову, для самого Луки Мейреллиша гол в матче с АЗ стал 10-м в украинской карьере. 5 мячей юный бразилец забил за горняков в чемпионатах Украины, 3 – в еврокубках и 2 – в Кубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Счет

1-й

23.04.1975

КК

1/2

Леонид БУРЯК

Динамо

ПСВ

1:2

10-й

27.09.2001

КУ

Р1

Юрий СЛАБЫШЕВ

Днепр

Фиорентина

1:2

20-й

15.02.2006

КУ

1/16

Чиприан МАРИКА

Шахтер

Лилль

2:3

30-й

25.08.2011

ЛЕ

КР4

Олег БАРАННИК

Ворскла

Динамо Бх

3:2

40-й

28.09.2016

ЛЧ

ГТ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Бешикташ

1:1

50-й

03.08.2021

ЛЧ

КР3

АЛАН ПАТРИК

Шахтер

Генк

2:1

60-й

13.08.2024

ЛЧ

КР3

Александр ПИХАЛЕНОК

Динамо

Рейнджерс

2:0

70-й

16.04.2026

ЛК

1/4

ЛУКА МЕЙРЕЛЛИШ

Шахтер

АЗ

2:2

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; Р1 - первый раунд: КР3 -третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

